i Jahrelang einfach weggeworfen? Die Lasche an deiner Ölflasche hat eine überraschende Funktion. iStock/SasaJo (Symbolbild) Geheimer Küchen-Trick Diese Lasche an der Ölflasche solltest du nie wegwerfen Abgezogen, weggeworfen und nie wieder daran gedacht? Die kleine Plastiklasche an der Ölflasche kann mehr, als du glaubst. Von Heute Life 13.10.2026, 18:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Schuss Öl in die Pfanne, schnell das Gemüse dazu und schon kann das Kochen losgehen. Doch manchmal wird aus dem kleinen Schuss plötzlich ein ordentlicher Schwall. Statt ein paar Tropfen landet gleich viel zu viel Öl in der Pfanne. Was viele nicht wissen: Die Lösung für dieses lästige Küchenproblem steckt möglicherweise direkt in der Flasche – genauer gesagt in einem kleinen Plastikteil, das die meisten von uns achtlos in den Mist werfen.

Plastikteil mit großer Wirkung

Wer eine neue Flasche Speiseöl öffnet, kennt sie nur zu gut: die kleine Lasche aus Plastik, die sich unter dem Schraubverschluss versteckt. Einmal kräftig daran gezogen, ist die Flasche offen und das unscheinbare Teil landet oft direkt im Müll. Dabei erfüllt die Lasche zunächst gleich zwei wichtige Aufgaben: Sie sorgt dafür, dass die Flasche bis zum ersten Öffnen dicht verschlossen bleibt und das Öl vor äußeren Einflüssen geschützt wird.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Gleichzeitig dient sie als eine Art Sicherheitsnachweis. Solange der Verschluss unbeschädigt ist, lässt sich erkennen, dass die Flasche noch nicht geöffnet wurde. Doch damit muss die kleine Lasche noch lange nicht ausgedient haben.

So funktioniert der Trick

Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnliches Stück Verpackungsmüll aussieht, kann bei manchen Ölflaschen nämlich zu einem überraschend praktischen Küchenhelfer werden. Der Trick: Die entfernte Lasche lässt sich bei bestimmten Flaschen umgedreht wieder in die Öffnung einsetzen. Dadurch wird der Durchfluss des Öls eingeschränkt.

Statt unkontrolliert aus der Flasche zu schwappen, kann das Öl langsamer herausfließen. Besonders beim Braten oder beim Zubereiten von Salatdressings kann das hilfreich sein, wenn du nur eine kleine Menge benötigst.

Weniger Kleckern, besser dosieren

Gerade bei größeren Ölflaschen passiert es schnell, dass mehr in der Pfanne landet als ursprünglich geplant. Wer die Menge besser kontrollieren kann, vermeidet unnötiges Kleckern und kann sparsamer mit dem Speiseöl umgehen. Ob der Trick tatsächlich funktioniert, hängt allerdings von der Form der Flaschenöffnung und der jeweiligen Lasche ab.