i Diese Dachschindeln gibt es jetzt für eine 50 Euro Spende! Tiergarten Schönbrunn Tiroler Hof für "Dahoam" Für 50 Euro gibt's in Wien ein Stück Schönbrunner Zoo Der Tiergarten Schönbrunn saniert das Dach des Tirolerhofs. Für eine Spende ab 50 Euro gibt es ein besonderes Andenken. Von Niklas Burger 12.10.2026, 21:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Tiergarten Schönbrunn hat sich eine besondere Aktion einfallen lassen: Weil das historische Dach des Tirolerhofs erneuert werden muss, können sich Besucher ein echtes Stück des beliebten Bauernhofs mit nach Hause nehmen. Dafür muss man allerdings mindestens 50 Euro spenden.

Alte Dachschindeln werden zu Erinnerungsstücken

Das Dach des Tirolerhofs besteht aus Lärchenholzschindeln und muss umfassend saniert werden. Statt die alten Schindeln einfach zu entsorgen, bekommen sie nun eine neue Verwendung.

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Die ausgetauschten Holzschindeln werden abgeschliffen und anschließend mit einem Brandstempel versehen. Dieser drückt das Logo des Tiergartens Schönbrunn in das Holz. So entsteht aus jeder Schindel ein besonderes Erinnerungsstück.

Mit den Spenden soll der Tirolerhof unterstützt werden, in dem unter anderem seltene heimische Haustierrassen wie Tux-Zillertaler Rinder, Noriker und Sulmtaler Hühner beherbergt werden.

Ein historisch besonderes Gebäude

Das Bauernhaus wurde bereits 1722 in Brandenberg in Tirol errichtet, als die damaligen Besitzer den denkmalgeschützten Hof durch einen Neubau ersetzen wollten, kaufte ihn der Tiergarten Schönbrunn. Das gesamte Gebäude wurde daraufhin in Tirol sorgfältig abgetragen, die einzelnen Bauteile nummeriert und nach Wien transportiert.

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Dort wurde der historische Bauernhof Stück für Stück wieder zusammengesetzt und 1994 eröffnet. Mehr als 30 Jahre nach seinem Wiederaufbau in Schönbrunn steht nun die Sanierung des Daches an.

Die Aktion läuft laut Tiergarten mindestens bis zum 31. Oktober 2026. Allerdings ist die Anzahl der verfügbaren Schindeln begrenzt. Die Ausgabe erfolgt daher nur, solange der Vorrat reicht. Und für alle, die sich ein Stück Schönbrunn nach Hause holen: Bei der Abholung wartet laut Zoo sogar noch eine kleine Überraschung.