i In lockerer Atmosphäre können sich bis zu sieben Jugendliche über die Lehrstellen informieren. Erzdiözese Wien/Stephan Schönlaub Am 3. November Lehrstelle gesucht? Diese Top-Firmen laden zum Dating Beim Job-Speeddating in Wien können Jugendliche direkt mit Unternehmen wie Magenta, Sodexo und den Wiener Stadtwerken sprechen. Von Wien Heute 12.10.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Einstieg ins Berufsleben ist nicht immer einfach. Vor allem Jugendliche, die bei der Jobsuche bisher wenig Erfolg hatten, bekommen jetzt eine neue Chance. Am Dienstag, 3. November, findet im Otto-Mauer-Zentrum in Wien-Alsergrund ein großes Job-Speeddating statt.

Unter dem Motto "Runder Tisch – Offene Chancen" können junge Menschen zwischen 14 und 25 Jahren direkt mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch kommen. Mit dabei sind namhafte Unternehmen wie Sodexo, Magenta Telekom, das Magdas Hotel und die Wiener Stadtwerke.

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Sieben Jugendliche an einem Tisch

Statt klassischer Bewerbungsgespräche erwartet die Jugendlichen eine lockere Gesprächsrunde, bei der sie ihre Stärken präsentieren und erste Kontakte knüpfen können. Das Konzept ist einfach: Bis zu sieben Jugendliche sitzen gemeinsam mit einer Recruiterin oder einem Recruiter eines Unternehmens an einem Tisch. Eine Moderatorin begleitet die Gespräche und sorgt dafür, dass alle zu Wort kommen.

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Die Jugendlichen können Fragen stellen, sich über Lehrstellen informieren und die Unternehmen persönlich kennenlernen. Der Vorteil: Anders als bei einem klassischen Bewerbungsgespräch steht nicht nur der Lebenslauf im Mittelpunkt, sondern vor allem der persönliche Eindruck.

Mehr als die Hälfte fand eine Lehrstelle

Organisiert wird das Job-Speeddating vom gemeinnützigen Projekt "Hands on Mentoring" der Katholischen Aktion der Erzdiözese Wien. Kooperationspartner sind WUK, Jugend am Werk und Interface Wien.

Dass das Konzept funktioniert, zeigen laut Veranstaltern die bisherigen Erfahrungen. Seit 2019 wird das Job-Speeddating organisiert. Im vergangenen Jahr nahmen rund 100 Jugendliche teil. Mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vergangenen Jahre erhielt laut "Hands on Mentoring" eine Lehrstelle.

Anmeldung nur noch bis 15. Oktober

"Der Übergang von der Schule ins Berufsleben ist für viele junge Menschen eine herausfordernde Phase. Oft fehlen nicht Motivation oder Fähigkeiten, sondern Gelegenheiten, mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen und die eigenen Stärken sichtbar zu machen. Genau hier setzt unser Job-Speeddating an", erklärt Eva Rosewich, Leiterin von "Hands on Mentoring".

Wer dabei sein möchte, muss schnell sein: Die Anmeldung ist nur noch bis Donnerstag, 15. Oktober, möglich. Außerdem ist die Teilnahme an einem verpflichtenden Vorbereitungstermin am 20. Oktober von 10 bis 11 Uhr vorgesehen.

Briefing über die Unternehmen

Bei diesem Briefing erhalten die Jugendlichen Informationen über die teilnehmenden Unternehmen und deren Lehrstellenangebote. Für die gewünschten Gespräche können sie sich bereits im Vorfeld anmelden.

Das eigentliche Job-Speeddating findet am 3. November von 9 bis 15 Uhr im Otto-Mauer-Zentrum in der Währinger Straße 2–4 im 9. Bezirk statt. Die Veranstaltungsräume befinden sich in der linken Stiege im Mezzanin. Anmeldungen sind unter www.hands-on.wien möglich.