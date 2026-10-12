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Ein Auslandsaufenthalt als das Abenteuer ihres Lebens.
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"Go Global now"

Lernen als Abenteuer! So kommst du ins Ausland

Immer mehr Jugendliche Wiener wollen im Ausland lernen und studieren, im Wiener Gymnasium Wasagasse gibt es dazu nun eine Infomesse.
Von Niklas Burger
12.10.2026, 10:36
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Ein Schuljahr in einem anderen Land verbringen, neue Freunde finden und eine Fremdsprache lernen: Für viele Jugendliche ist ein Auslandsaufenthalt ein großer Traum. Ob Sprachreise, Austauschsemester oder gleich ein ganzes Schuljahr im Ausland - die Möglichkeiten sind vielfältig.

Doch welches Angebot passt am besten? Was kostet ein Aufenthalt und welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden? Genau darum geht es bei der Informationsmesse "GO GLOBAL NOW!" in Wien.

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Am Samstag, dem 17. Oktober 2026, können sich Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren im Gymnasium Wasagasse in Wien-Alsergrund über verschiedene Möglichkeiten für einen Auslandsaufenthalt informieren.

Mehrere Organisationen stellen ihre Programme vor. Das Angebot reicht von kurzen Sprachreisen und internationalen Sommercamps bis hin zu Auslandssemestern, ganzen Schuljahren und Internatsaufenthalten.

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Auch Eltern sind willkommen. Sie können sich gemeinsam mit ihren Kindern über Kosten, Finanzierungsmöglichkeiten, Stipendien und die schulische Anerkennung informieren. An den Informationsständen stehen Vertreter der Organisationen für persönliche Gespräche und Fragen zur Verfügung.

Eintritt ist kostenlos

Die Messe findet von 10 bis 15 Uhr im Gymnasium Wasagasse (Wasagasse 10, 1090 Wien) statt. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wer also davon träumt, eine Zeit lang im Ausland zu leben und zu lernen, kann sich bei "GO GLOBAL NOW!" über die verschiedenen Möglichkeiten gratis informieren.

nibu, 12.10.2026, 10:36
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