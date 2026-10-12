i (v.l.) Showrunner Holger Frick, "X-Factor"-Presenter Jonathan Frakes und Produzent Benjamin Munz Marshall Hall Unveröffentlichte Folge Noch nie im TV! Kultserie feiert Premiere in Wien Wahr oder frei erfunden? Auf der Vienna Comic Con im November wartet eine besondere Überraschung auf Mystery-Fans. Von Wien Heute 12.10.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mysteriöse Ereignisse, unglaubliche Zufälle und am Ende immer dieselbe Frage: Ist diese Geschichte tatsächlich passiert oder doch nur frei erfunden? Die Kultserie "X-Factor: Das Unfassbare" hat mit ihren rätselhaften Geschichten Generationen von Fernsehzuschauern begeistert.

Jetzt dürfen sich Fans auf ein besonderes Highlight freuen: Bei der Vienna Comic Con am 21. und 22. November in der Messe Wien wird eine bislang unveröffentlichte Episode erstmals öffentlich gezeigt. Die exklusive Premiere steigt am Sonntagnachmittag, dem 22. November, auf der Main Stage. Die Folge war bisher noch nie im Fernsehen zu sehen.

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Macher der Kultserie kommen nach Wien

Für die Premiere reisen auch zwei der kreativen Köpfe hinter der Mystery-Serie nach Wien: Produzent Benjamin Munz und Showrunner Holger Frick werden die bisher unveröffentlichte Episode persönlich präsentieren.

Im Anschluss an die Vorführung stellen sich die beiden Serienmacher bei einer Fragerunde den Fans. Dabei verraten sie, wie die geheimnisvollen Geschichten entstehen, mit welchen Tricks das Publikum auf falsche Fährten gelockt wird und was den besonderen Reiz von "X-Factor" ausmacht. Für Fans der Serie ist es eine seltene Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen des Mystery-Formats zu werfen.

Hollywood-Stars erobern die Messe Wien

Doch nicht nur Mystery-Fans kommen bei der Vienna Comic Con auf ihre Kosten. Am 21. und 22. November verwandelt sich die Messe Wien wieder in einen Treffpunkt für Film-, Serien-, Comic- und Popkultur-Begeisterte.

Zu den angekündigten internationalen Stargästen zählen Vincent D'Onofrio, bekannt unter anderem als Kingpin aus dem Marvel-Universum, Katie Leung, die in den "Harry Potter"-Filmen Cho Chang spielte, sowie Marina Sirtis, die als Deanna Troi in "Star Trek: The Next Generation" Kultstatus erreichte. Die Besucher können sich damit auf jede Menge Hollywood-Flair in der Bundeshauptstadt freuen.

Von "Star Trek" bis "The Hunger Games"

Heuer rückt die Comic Con aber auch jene Menschen ins Rampenlicht, die normalerweise hinter der Kamera arbeiten. Mit Valerie Weiss kommt eine Regisseurin nach Wien, die unter anderem im "Star Trek"-Universum Regie geführt hat. Sie gibt Einblicke in die Arbeit am Filmset und zeigt, wie aus einem Drehbuch eine packende Szene entsteht.

Ebenfalls zu Gast ist Visual-Effects-Artist Ante Dekovic. Er war an großen Hollywood-Produktionen wie "Star Trek" und "The Hunger Games" beteiligt. Seine Arbeit zeigt, wie digitale Effekte fantastische Welten erschaffen und scheinbar Unmögliches auf der Leinwand Wirklichkeit werden lassen.