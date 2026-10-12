i Die Hochschule Campus Wien veranstaltet ihre erste Fuckup Night. APA-Images / KURIER / Jeff Mangione Berufliche Bauchlandungen Hier darfst du versagen – Wien lädt zur Fuckup Night Pleiten, Pech und Pannen statt glänzender Erfolgsgeschichten: An der Hochschule Campus Wien dreht sich am 21. Oktober alles ums Scheitern. Von Wien Heute 12.10.2026, 11:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Normalerweise wird über berufliche Erfolge gerne und ausführlich gesprochen. Über gescheiterte Projekte, Fehlentscheidungen und peinliche Niederlagen hingegen lieber geschwiegen. Damit soll jetzt Schluss sein!

Am Mittwoch, 21. Oktober, lädt die Hochschule Campus Wien in Favoriten zur ersten "Fuckup Night". Das Motto: Scheitern ausdrücklich erwünscht! Ab 18 Uhr stehen drei Speaker auf der Bühne und erzählen schonungslos von ihren beruflichen Misserfolgen. Was ist ordentlich danebengegangen? Welche Entscheidungen würden sie heute anders treffen? Und wie haben sie es geschafft, aus ihren Fehlern zu lernen?

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Fehler machen ausdrücklich erlaubt

"Fehler zu machen, gehört dazu, wenn man Neues wagt. Entscheidend ist, ob wir den Mut haben, darüber zu sprechen und aus ihnen zu lernen. Gerade in Innovation und Unternehmer*innentum ist Trial and Error ein wichtiger Teil des Weges. Mit der Fuckup Night wollen wir an der Hochschule Campus Wien einen Raum schaffen, in dem Scheitern nicht als persönliches Versagen, sondern als wertvolle Lernerfahrung gesehen wird", erklärt Silvia Kaupa-Götzl, CFO der Hochschule Campus Wien.

Auch Rektor Heimo Sandtner ist überzeugt, dass Fehler kein Grund sind, den Kopf in den Sand zu stecken. Gerade an einer Hochschule, an der geforscht, entwickelt und experimentiert wird, gehöre das Scheitern zum Alltag. Wer offen über Fehler spreche, schaffe die Grundlage für neue Ideen und Innovationen.

Die Bilder des Tages i ?

Format gibt es bereits seit 2014

Ganz neu ist die Idee übrigens nicht. Das Format wurde 2014 von Dejan Stojanovic nach Österreich geholt. Seither fanden hierzulande bereits mehr als 80 Fuckup Nights statt. Über 300 Speaker wurden dafür gecoacht, ihre persönlichen Geschichten vom Scheitern öffentlich zu erzählen.

Hinter der Veranstaltungsreihe steht das "Failure Institute", das sich für eine offene Fehlerkultur in Unternehmen und Organisationen einsetzt. Die erste Ausgabe an der Hochschule Campus Wien wird gemeinsam mit dem Entrepreneurship, Innovation & Career Center (EICC) organisiert.

Anmeldung zur Fuckup Night

Die erste Fuckup Night der Hochschule Campus Wien steigt am Mittwoch, 21. Oktober, um 18 Uhr im Festsaal H.-2.03 am Campus in der Favoritenstraße 232 (10. Bezirk). Interessierte können sich online unter eveeno.com/fuckupnight anmelden.