Es weihnachtet! Hier steht bald Wiens erster Christbaum

Bis Weihnachten dauert es zwar noch, doch vor Schloss Schönbrunn laufen die Vorbereitungen bereits an. Der Christbaum für den diesjährigen Weihnachtsmarkt steht fest: Eine rund 80 Jahre alte Fichte aus dem Wienerwald wird künftig den Ehrenhof des Schlosses schmücken.
Der Baum stammt aus dem Forstrevier Breitenfurt im Forstbetrieb Wienerwald der Österreichischen Bundesforste. Mit einer Höhe von 22 Metern wird die Fichte vor der historischen Schlosskulisse kaum zu übersehen sein.
Am 19. Oktober, wird der Baum in Pressbaum gefällt und für den Transport nach Wien vorbereitet. Die Arbeiten beginnen um 9.30 Uhr. Bereits am nächsten Morgen geht es an seinen neuen Standort.
Am 20. Oktober, soll die Fichte ab 7.30 Uhr im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn aufgestellt werden. Dafür muss der 22 Meter hohe Baum zunächst von Pressbaum nach Wien transportiert, anschließend abgeladen und aufgerichtet werden.