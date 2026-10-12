i Auch im Vorjahr wurde der Baum lange vor dem Start des Weihnachtsmarktes angeliefert. Denise Auer Schönbrunn macht sich bereit Es weihnachtet! Hier steht bald Wiens erster Christbaum Weihnachten ist noch weit weg, doch in Schönbrunn wird schon aufgerüstet: Am 20. Oktober zieht eine 22 Meter hohe Fichte vor dem Schloss ein. Von Wien Heute 12.10.2026, 12:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bis Weihnachten dauert es zwar noch, doch vor Schloss Schönbrunn laufen die Vorbereitungen bereits an. Der Christbaum für den diesjährigen Weihnachtsmarkt steht fest: Eine rund 80 Jahre alte Fichte aus dem Wienerwald wird künftig den Ehrenhof des Schlosses schmücken.

Der Baum stammt aus dem Forstrevier Breitenfurt im Forstbetrieb Wienerwald der Österreichischen Bundesforste. Mit einer Höhe von 22 Metern wird die Fichte vor der historischen Schlosskulisse kaum zu übersehen sein.

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Von Pressbaum nach Wien

Am 19. Oktober, wird der Baum in Pressbaum gefällt und für den Transport nach Wien vorbereitet. Die Arbeiten beginnen um 9.30 Uhr. Bereits am nächsten Morgen geht es an seinen neuen Standort.

Am 20. Oktober, soll die Fichte ab 7.30 Uhr im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn aufgestellt werden. Dafür muss der 22 Meter hohe Baum zunächst von Pressbaum nach Wien transportiert, anschließend abgeladen und aufgerichtet werden.