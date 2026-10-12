i "J-Nimon K" ist etwas ganz Besonderes. Das findet auch ein Pferdeliebhaber aus Dubai. APA-Images / dpa / Sven Kaeuler Tierisch besonders Kein Zebra oder Dalmatiner! Dieses Fohlen ist einmalig Ein einzigartiges Hengstfohlen aus Brandenburg sorgt mit seiner verrückten Fellzeichnung für Aufsehen. Und die ist offenbar ein kleines Vermögen wert! Von Heute Tierisch 12.10.2026, 08:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer den kleinen "J-Nimon K" zum ersten Mal sieht, muss vermutlich zweimal hinschauen. Denn dieses Hengstfohlen sieht aus, als hätte die Natur beim Bemalen besonders viel Spaß gehabt. Sein auffällig geflecktes Fell erinnert an einen Dalmatiner, während die dunklen Streifen an seinen Beinen beinahe einem Zebra Konkurrenz machen. Doch hinter dem ungewöhnlichen Vierbeiner steckt weder eine exotische Kreuzung noch ein Knabstrupper.

Ein Warmblut im "Pyjama"

Tatsächlich gehört "J-Nimon K" zu den deutschen Warmblütern und ist als Westfälisches Reitpferd eingetragen. Seine spektakuläre Fellzeichnung ist auf eine sogenannte Tigerscheckung zurückzuführen, die man besonders von der dänischen Pferderasse Knabstrupper kennt. Bei modernen Sportpferden ist ein solches Muster hingegen eine echte Rarität.

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75.000 Euro erzielte der kleine Hengst bei einer Auktion in Wien. APA-Images / dpa / Sven Kaeuler

Dass der kleine Hengst einmal aus der Masse herausstechen würde, war allerdings nicht ganz unwahrscheinlich: Schon sein Vater "J-Nius V.V. Z" trägt eine auffällige Scheckzeichnung. Seine Mutter "Kasamona" stammt hingegen aus einer Sprungpferdelinie. Damit bringt der junge Hengst nicht nur ein außergewöhnliches Äußeres, sondern auch eine interessante sportliche Abstammung mit.

75.000 Euro für den Hingucker

Sein ungewöhnliches Aussehen blieb auch Pferdeliebhabern nicht verborgen. Bei einer Auktion in Wien wechselte das Hengstfohlen für stolze 75.000 Euro den Besitzer. Eine beeindruckende Summe für einen so jungen Vierbeiner!

Ob aus dem kleinen Schönling einmal ein erfolgreicher Sporthengst wird, bleibt natürlich abzuwarten. Eines steht allerdings schon jetzt fest: Mit seinem unverwechselbaren Flecken-Look hat "J-Nimon K" bereits einen großen Auftritt hingelegt – und bewiesen, dass die Natur manchmal die kreativste Künstlerin ist.