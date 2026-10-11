i Kaum verschwindet der Mensch im Bad, steht die neugierige Katze oft schon vor der Tür. iStock/Michelle Gibson Tierisch anhänglich Darum folgt dir deine Katze bis aufs Klo Deine Katze lässt dich nicht einmal allein auf der Toilette? Dahinter steckt mehr als bloße Neugier – das können die Gründe sein. Von Heute Tierisch 11.10.2026, 08:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer eine Katze hat, kennt das Phänomen: Kaum geht die Badezimmertür auf, steht die Samtpfote schon daneben. Und kaum sitzt der Mensch auf der Toilette, wird aus dem Haustier plötzlich ein aufmerksamer Begleiter. Streicheleinheiten inklusive.

Was wie eine kuriose Marotte wirkt, hat allerdings durchaus nachvollziehbare Gründe. Denn Katzen sind längst nicht so unabhängig, wie ihr Ruf vermuten lässt.

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Deine Katze will einfach bei dir sein

Katzen können eine enge Bindung zu ihren Menschen entwickeln. Wer nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt, wird deshalb nicht selten durch die Wohnung verfolgt – bis ins Badezimmer.

Der Toilettengang bietet dabei eine seltene Gelegenheit für ungeteilte Aufmerksamkeit. Die Katze bekommt Nähe, Streicheleinheiten und ihren Menschen für ein paar Minuten ganz für sich.

Geschlossene Türen machen Katzen neugierig

Auch das ausgeprägte Revierverhalten spielt eine Rolle. Für die Katze gehört das Badezimmer schließlich ebenfalls zu ihrem Territorium. Was dort passiert, soll kontrolliert werden.

Besonders verdächtig: eine geschlossene Tür. Für neugierige Katzen ist sie geradezu eine Einladung. Denn wenn der Mensch einen Raum absperrt, muss sich dahinter schließlich etwas Interessantes verbergen.

Aus dem Klo-Gang wird ein tägliches Ritual

Katzen lieben Routinen. Futter gibt es zu bestimmten Zeiten, geschlafen wird an den gewohnten Plätzen – und auch der tägliche Toilettengang des Menschen kann zum festen Programmpunkt werden.

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Bekommt die Katze dabei regelmäßig Aufmerksamkeit oder eine Streicheleinheit, merkt sie sich das schnell. Aus einem Zufall wird ein Ritual – und das Badezimmer zum beliebten Treffpunkt.

Manchmal ist die Katze schlicht gelangweilt

Nicht hinter jedem Toiletten-Besuch steckt eine besonders innige Liebeserklärung. Vor allem Wohnungskatzen brauchen ausreichend Beschäftigung. Ist ihnen langweilig, wird der Mensch schnell zum interessantesten Teil der Umgebung.

Spieleinheiten, sichere Beschäftigungsmöglichkeiten und ausreichend Abwechslung können helfen. Auch ein Artgenosse kann für mehr Beschäftigung sorgen. Denn gerade bei Wohnungskatzen ist die soziale und geistige Auslastung ein wichtiger Teil des Alltags.