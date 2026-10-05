i Sauberes Badezimmer pixabay.com Ekel im Badezimmer Toiletten-Fehler lockt schwarze Würmer an Schwarze Würmer im WC? Das ist nicht nur eklig, sondern ein Zeichen für einen häufigen Hygiene-Fehler. Was dahintersteckt. Von Technik Heute 05.10.2026, 19:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist eine unangenehme Situation, die viele schon erlebt haben: Kleine schwarze Würmer kriechen in der Toilette herum. Der Anblick löst sofort Ekel aus und den Wunsch nach gründlicher Reinigung.

Doch wie kommen diese Tierchen überhaupt ins Badezimmer? Die Antwort liegt in einem weit verbreiteten Fehler, den viele unbewusst machen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie CHIP berichtet, handelt es sich bei den schwarzen Würmern um die Larven der sogenannten Abortfliege. Diese Fliegenart fühlt sich in feuchten, unhygienischen Umgebungen besonders wohl und legt ihre Eier bevorzugt in Abflüssen ab.

Dieser Fehler lockt die Würmer an

Haare, Hautschuppen und Essensreste dienen den Larven als Hauptnahrungsquelle. Wer solche Rückstände in der Toilette entsorgt und dort lässt, bietet den Larven optimale Bedingungen zum Gedeihen.

Um die unliebsamen Gäste zu vermeiden, solltest du darauf achten, keine Abfälle in der Toilette zu entsorgen. Die Toilettenbürste regelmäßig auszutauschen, hilft ebenfalls.

So wirst du sie wieder los

Spüle den Spülkasten sowie den Abfluss gründlich mit einem Desinfektionsmittel oder einem wirksamen Rohrreiniger. Bei längerer Abwesenheit solltest du alle Abflüsse regelmäßig durchspülen.

Die Bilder des Tages i ?

Grundsätzlich stellen die Larven der Abortfliege keine direkte Gesundheitsgefahr dar. In seltenen Fällen können schwarze Larven aber auf einen Bandwurmbefall hinweisen. Bei diesem Verdacht solltest du einen Arzt aufsuchen.