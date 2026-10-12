Welt-Floridsdorf-Tag: Vom AMS zum Stehbuffet pilgern

Andere Bezirke haben ihre Grätzlfeste, Floridsdorf hat gleich einen eigenen Feiertag. Am 12. Oktober wird nördlich der Donau der "Welt-Floridsdorf-Tag" zelebriert. Das Datum ist dabei kein Zufall: Der 12.10. steht für die Postleitzahl 1210. Was vor acht Jahren als Schmäh im Internet begann, hat sich mittlerweile zu einer echten Tradition entwickelt.
Floridsdorf-Fan Benjamin S. und seine Freundesgruppe gehen noch einen Schritt weiter: jährlich treffen sie sich an diesem Tag mit bis zu 25 Gleichgesinnten vor dem AMS Gebäude in Floridsdorf und pilgern zum Kult-Beisl "Steh-Buffet", wo pünktlich um 12:10, zur Feier des Tages das erste Bier getrunken wird.
Die Idee des Welt-Floridsdorf-Tages hat sich längst von den Bildschirmen in den Stadtraum verlagert. Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) hat längst den Ehrenschutz für das Event übernommen und eröffnet das offizielle Spektakel traditionsgemäß persönlich.
Dieses Event ist laut Influencer Juan Son zum ersten Mal unter dem Motto "Stehbuffet leersaufen für den guten Zweck" entstanden. Mit dieser Aktion kommen jedes Jahr 1210 Euro an Spenden zusammen, die an den Sozialshop in Floridsdorf gehen. In den ersten Jahren waren es noch überschaubar viele Gäste, während es in den letzten Jahren bereits über 1000 waren. Der Hobby-Satiriker freut sich entsprechend über den Erfolg seiner Idee.
Der Pius-Parsch-Platz verwandelt sich mittlerweile jeden 12.10 zu einem Generationenfest. Mit der Hilfe zahlreicher Kooperationspartnern wie dem Kulturverein "Leiwand" entsteht hier eine temporäre Kunstmeile und eine bunte Bühne für die lokale Musikszene mit Acts wie OMGHZ, Donaukartell und Dynamo Mühlschüttel.
Von 16:00 bis 21:00 Uhr verwandeln sich die Festlichkeiten in einen perfekten Treffpunkt mit echtem Afterwork-Charakter, der zum entspannten Ausklang des Tages einlädt. Alle weiteren Informationen sind hier zu finden.