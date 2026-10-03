i Gesund durch die Wechseljahre: Ernährungsexpertin Susanne Liedtke und Gynäkologin Dr. Christina Enzmann Brandstätter Verlag Gesund durch die Wechseljahre Edamame-Tempeh-Salat – ein echter Gamechanger Die Wechseljahre bringen den Körper aus dem Takt. Das Wohlfühl-Kochbuch "No Body Told Me" zeigt, welche Rolle eine ausgewogene Ernährung spielen kann. Von Jochen Dobnik 03.10.2026, 09:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gewichtszunahme, Schlafprobleme, Gereiztheit und Hitzewallungen können die Wechseljahre zu einer belastenden Lebensphase machen.

Ernährungsexpertin Susanne Liedtke und Gynäkologin Christina Enzmann unterstützen mit ihrer Plattform "No Body Told Me" seit mehreren Jahren Frauen in dieser Zeit. In ihrem ersten gemeinsamen, gleichnamigen Wohlfühl-Kochbuch (Brandstätter Verlag) erklären sie, was sich hormonell verändert und welche Rolle Mikrobiom, Blutzucker und Entzündungsprozesse spielen können.

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Ernährung als Gamechanger in den Wechseljahren

"Was wir essen, beeinflusst unsere Zellen, unser Immunsystem und unsere Alterungsprozesse – täglich, messbar, molekular. Ernährung ist eine der mächtigsten Stellschrauben, die wir selbst in der Hand haben", so Heikenwälder.

Die alltagstauglichen Rezepte setzen vor allem auf Gemüse, Hülsenfrüchte, hochwertige Fette, Eiweiß und Gewürze. Ergänzt werden sie durch praktische Hinweise für eine ausgewogene Ernährung, einen stabileren Blutzuckerspiegel und mehr Wohlbefinden im Alltag.

Edamame-Tempeh-Salat

Edamame sind die grünen Kerne unreif geernteter Sojabohnen. Mit 11 bis 12 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm liefern sie reichlich pflanzliches Protein. Dieses benötigt der Körper unter anderem für den Aufbau und Erhalt der Muskulatur und trägt zu einer längeren Sättigung bei.

Gerade für Frauen kann eine ausreichende Eiweißversorgung in Lebensphasen mit hormonellen Veränderungen ein echter Gamechanger sein.

Zutaten (4 Portionen) 200 g Edamame (Kerne, ohne Schale)

Salz

1 kleine Salatgurke (oder 2 Minigurken)

1/2 Bund Koriander

3 EL Cashewkerne, geröstet

2–3 unbehandelte Limetten

2 TL grüne Currypaste

1 EL geröstetes Sesamöl

5 EL Olivenöl

ca. 1 TL Dattelsüße oder Honig

2 EL Sojasauce

200 g Tempeh, natur oder gewürzt

2 EL Sesam

50 g Sprossen (z. B. Alfalfasprossen)

Zubereitung

Die Edamame in kochendem Salzwasser 3 Minuten kochen. Dann auf ein Sieb abgießen, kalt abschrecken und abtropfen lassen. Die Gurke samt Schale mit einem Sparschäler oder Gemüsehobel in lange Streifen hobeln.

Die Korianderblätter von den Stielen zupfen, die Stiele grob hacken. Die Cashewkerne ebenfalls grob hacken.

Für die Salatsauce die Limetten waschen, trocken reiben, die Schale fein abreiben und den Saft auspressen.

Korianderstiele, Currypaste, Sesamöl, 3 Esslöffel Olivenöl, Dattelsüße oder Honig, Sojasauce, Limettensaft und -schale und etwas Salz fein pürieren.

Den Tempeh in kleine Würfel schneiden. 2 Esslöffel Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Tempehwürfel darin rundherum kräftig anbraten. 2 Esslöffel Salatsauce und den Sesam unterrühren und die Pfanne vom Herd nehmen.

Die Sprossen auf ein Sieb geben, kalt abspülen und gut abtropfen lassen. Sprossen, Edamame, Gurke, Cashewkerne, Korianderblätter und Salatsauce mischen und mit dem Tempeh anrichten.

Tipps

Geröstete Cashewkerne: im vorgeheizten Ofen auf einem Backblech 10–15 Minuten bei 120 Grad Ober-/Unterhitze oder 100 Grad Umluft sanft rösten, dann abkühlen lassen.

Keine Angst vor Olivenöl! Damit darfst du geradezu verschwenderisch umgehen – ganz wie eine Italienerin! Beim Braten in unbeschichteten Pfannen (die wir verwenden und empfehlen) brauchst du ohnehin eher einen Schuss mehr als zu wenig Olivenöl.