i Käse ist ein wertvoller Kalziumlieferant – doch bei besonders fettreichen und salzigen Sorten kommt es auf die Menge an. iStock/ Sloniki Ernährungsempfehlung Diesen Käse solltest du lieber nicht täglich essen Ob aufs Brot oder zur Jause: Käse schmeckt, liefert Eiweiß und Kalzium. Doch bei manchen Sorten lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Von Heute Life 15.10.2026, 07:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob würziger Bergkäse, cremiger Camembert oder kräftiger Parmesan: Käse gehört für viele Österreicher zur täglichen Jause. Doch wer regelmäßig zu besonders fettreichen und salzigen Sorten greift, sollte seine Gewohnheiten überdenken. Denn je nach Sorte können beträchtliche Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren und Salz zusammenkommen.

Das bedeutet nicht, dass Käse grundsätzlich ungesund ist. Entscheidend sind die Sorte, die Portionsgröße und die gesamte Ernährung. Wer täglich mehrere dicke Scheiben isst oder zusätzlich zu Wurst, Butter und anderen fettreichen Lebensmitteln greift, kann rasch mehr davon aufnehmen als beabsichtigt.

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Bergkäse und Parmesan

Besonders würzige Hartkäsesorten wie Bergkäse oder Parmesan sind geschmacklich intensiv und können reichlich Fett und Salz enthalten. Auch manche Weichkäse, etwa Camembert, liefern vergleichsweise viel Fett. Die genauen Werte unterscheiden sich allerdings je nach Produkt und Reifegrad.

Finger weg von diesen vier Käsesorten! i ?

Wer solche Sorten liebt, muss sie nicht vom Speiseplan streichen. Oft reicht schon eine kleinere Portion, um den Geschmack zu genießen. Parmesan lässt sich beispielsweise fein über Nudeln reiben, statt ihn in großen Mengen zu verwenden. Bei Bergkäse genügen dünne Scheiben, kombiniert mit Gemüse und Vollkornbrot.

Das wird empfohlen

In den österreichischen Ernährungsempfehlungen wird grundsätzlich empfohlen, täglich eine Portion von etwa 50 bis 60 Gramm, also ungefähr zwei dünnen Scheiben, als wertvollen Kalzium- und Eiweißlieferanten zu essen. Diese Empfehlung gilt jedoch ausdrücklich nicht für Schmelzkäse oder andere Sorten, die viel Salz und Fett enthalten.

Diese Alternativen schmecken ebenfalls

Wer seinen Käsekonsum reduzieren möchte, muss nicht auf eine herzhafte Jause verzichten. Hüttenkäse ist eine vielseitige Alternative, die Eiweiß liefert und sich mit Kräutern, Schnittlauch oder Radieschen verfeinern lässt. Auch Topfen eignet sich als Grundlage für einen selbst gemachten Aufstrich.

Naturjoghurt kann als Dip zu frischem Gemüse serviert werden. Wer öfter pflanzlich essen möchte, greift zu Hummus aus Kichererbsen oder zu Linsen- und Bohnenaufstrichen. Diese liefern pflanzliches Eiweiß und bringen Abwechslung aufs Brot.