i Irgendwann stellt sich die Frage: Was soll mit dem passieren, was mir wichtig ist? ©Gut Aiderbichl Tierische Verantwortung Düster aber wichtig! Wer liebt mein Tier, nach mir? Was wird aus meinem geliebten Haustier, wenn ich plötzlich nicht mehr für es sorgen kann? Gut Aiderbichl hätte hier schöne Lösungen. Von Heute Tierisch 14.10.2026, 09:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für unsere Tiere sind wir die ganze Welt. Wir sind ihr Zuhause, ihre Sicherheit und oft der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Doch was geschieht, wenn Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder der eigene Tod diese besondere Verbindung plötzlich zerreißen? Wer nimmt den alten Hund auf, der sein ganzes Leben an unserer Seite verbracht hat? Wer kümmert sich um die Katze, die niemand anderen kennt? Gedanken, die niemand gerne zulässt – die aber für unsere treuen Begleiter über ihre gesamte Zukunft entscheiden können.

Liebe bedeutet auch, rechtzeitig loszulassen

Damit im Ernstfall kein Tier unversorgt zurückbleibt, lädt Gut Aiderbichl am 19. November zu einem kostenlosen Informationsabend nach Henndorf bei Salzburg. Unter dem Motto "Ihr Erbe ist Haltung" erfahren Tierfreunde, wie sie schon heute für die Zukunft ihrer Schützlinge vorsorgen können. Das Stiftungsteam erklärt, welche Möglichkeiten der Tiervorsorge bestehen und wie sich die Versorgung eines Haustieres rechtzeitig regeln lässt. Denn gerade ältere Tiere haben es oft besonders schwer, wenn sie plötzlich ihr vertrautes Zuhause verlieren.

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Egal, ob Hund, Katze oder Pferd - Wer kümmert sich denn im Worst-Case ums Tier? ©Gut Aiderbichl

Ein letzter Wunsch kann Leben verändern

Auch die Frage, was nach dem eigenen Tod mit dem persönlichen Nachlass geschieht, steht im Mittelpunkt. Notar Codalogna informiert verständlich über Testamente, Erbrecht und Vermächtnisse. Dabei zeigt er auch, dass sich die Absicherung der eigenen Familie durchaus mit einer guten Tat für Tiere in Not verbinden lässt. So können Angehörige als Erben berücksichtigt und gleichzeitig Tierschutzorganisationen wie Gut Aiderbichl mit einem Vermächtnis unterstützt werden.

Kostenloser Informationsabend auf Gut Aiderbichl: Wann: Donnerstag, 19. November 2026, um 18 Uhr

Wo: Gut Aiderbichl Henndorf, Berg 20, 5302 Henndorf am Wallersee

Eintritt: Kostenlos

Anmeldung: Bis spätestens 30. Oktober 2026 unter [email protected]

Neben dem Stiftungsteam stehen auch die Partner amicus und paxnatura für persönliche Gespräche zur Verfügung. Bei Getränken und kleinen Häppchen können Besucher anschließend offene Fragen klären. Denn wer sein Tier wirklich liebt, denkt auch an den Tag, an dem er vielleicht nicht mehr selbst für es da sein kann.