i Sheryl Crow wurde 2023 in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen. REUTERS/Eduardo Munoz "Pick You Up" Sheryl Crow: Neues Album als "Feuchtigkeitscreme" Neun Grammys, zwölf Studioalben und kein Gedanke ans Aufhören: Sheryl Crow veröffentlicht ihr neues Werk "Pick You Up". Von Jochen Dobnik 08.10.2026, 22:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit "Pick You Up" bringt Sheryl Crow nun ihr zwölftes Studioalbum auf den Markt. Darauf versammelt die 64-Jährige sieben neue Songs, die sie gemeinsam mit ihrem langjährigen musikalischen Weggefährten Jeff Trott geschrieben hat.

Crow zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Stimmen der amerikanischen Rock- und Popmusik.

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Sie gewann neun Grammys und wurde 2023 in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen.

Auf ihrem neuen Album kehrt sie nun verstärkt zu jenem Mix aus Rock, Americana und Singer-Songwriter-Musik zurück, mit dem sie bereits in den 1990er-Jahren große Erfolge ("All I Wanna Do", "If It Makes You Happy", "Strong Enough") feierte.

Neue Songs über Hoffnung und Zusammenhalt

Inhaltlich beschäftigt sich "Pick You Up" mit Hoffnung, menschlicher Nähe und der Suche nach Zusammenhalt. Crow blickt dabei auch auf eine Zeit, die sie als unruhig und von politischen Spannungen geprägt erlebt.

"Jeder dieser Songs ist eine Reflexion darüber, Mensch zu sein und nach Verbundenheit zu suchen", sagt sie. Die Sängerin wünsche sich, dass die Menschen beim Hören jene Hoffnung spüren, die sie selbst beim Singen empfinde.

Sheryl Crow bei der 2023 MusiCares Persons of the Year Gala in Los Angeles, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

Mit einem ungewöhnlichen Vergleich beschreibt Crow, welche Wirkung die Lieder entfalten sollen: "Ich hoffe, diese Lieder wirken wie eine wohltuende Feuchtigkeitscreme auf unsere rissigen Herzen."

"Freedom Bus" gibt die Richtung vor

Einen ersten Vorgeschmack lieferte die Single "Freedom Bus", die Crow gemeinsam mit Jesse Welles aufgenommen hat. Der Song setzt sich mit Freiheit und dem Umgang miteinander auseinander. Dabei geht es auch um die Frage, wie Menschen trotz unterschiedlicher Meinungen miteinander verbunden bleiben können.

"Ich nehme Freiheit nicht auf die leichte Schulter, denn unsere Freiheit wurde im Laufe der Geschichte mit dem Leben anderer erkauft, und das ist etwas, an das wir uns alle erinnern sollten, wenn wir miteinander umgehen", erklärt Crow.

Ihr zufolge müsse es möglich bleiben, verschiedener Meinung zu sein, ohne den Respekt voreinander zu verlieren. Der Song bildet damit auch den inhaltlichen Ausgangspunkt des gesamten Albums.

Elefant ziert das Albumcover

Für Aufmerksamkeit sorgt außerdem das Cover von "Pick You Up". Darauf ist das Gemälde "The Elephant Who Forgot The Ocean" des Künstlers Tyson Grumm zu sehen. Crow sammelt seine Werke nach eigenen Angaben bereits seit fast 20 Jahren.

zVg

Als die Musikerin das Bild bei einer Auktion entdeckte, habe sie sofort gewusst, dass es auf das Cover ihres neuen Albums gehöre. Sie nahm Kontakt zu Grumm auf und erhielt die Erlaubnis zur Verwendung. Später kaufte sie auch das Original, das mittlerweile in ihrem Zuhause hängt.

"Pick You Up" ist über Crows eigenes Label Old Green Barn Productions erschienen.