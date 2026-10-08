i Flämische Volksmusik wie anno dazumal aufgeführt vom WÖR Ensemble. Foto: Mattias De Smet Flämische Volksmusik in Wien Klangreise ins Flandern des 18. Jahrhunderts "Heute" verlost 2 x 2 Karten für das Jeunesse Konzert "Back to the 1780s - eine Zeitreise in das Flandern des 18. Jahrhunderts" mit dem WÖR Ensemble. Von Irma Basagic 08.10.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Flämische Volksmusik | WÖR Datum : Mittwoch, 21. Oktober 2026, um 19:30 Uhr

: Mittwoch, 21. Oktober 2026, um 19:30 Uhr Location : VHS Wiener Urania, Mittlerer Saal, Urania Straße 1, 1010 Wien

: VHS Wiener Urania, Mittlerer Saal, Urania Straße 1, 1010 Wien Web: https://www.jeunesse.at/

Antwerpen, 1746. Ein Tanzmeister kritzelt Melodien in sein Notizbuch. 300 Jahre später entstaubt das belgische Quintett WÖR diese Seiten und bringt sie für ein Jeunesse-Konzert nach Wien. WÖR haben in flämischen Archiven gegraben und einen Schatz gehoben: Tanzmusik, die seit Jahrhunderten niemand mehr gespielt hat.

Mit Dudelsack, Saxophon und Akkordeon verwandeln sie verstaubte Noten in pure Energie. Das Ergebnis: der Preis der Deutschen Schallplattenkritik, Auftritte für die Jeunesse sowie Konzertreisen bis nach Australien.

Interpreten WÖR Ensemble

Ensemble Fabio Di Meo Baritonsaxophon

Baritonsaxophon Jeroen Goegebuer Violine

Violine Pieterjan Van Kerckhoven Dudelsack, Saxophon, Musette

Dudelsack, Saxophon, Musette Bert Ruymbeek Akkordeon

Akkordeon Jonas Scheys Gitarre

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 16. Oktober 2026, 10 Uhr. Die Gewinnerinenn und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.