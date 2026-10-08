Klangreise ins Flandern des 18. Jahrhunderts

Antwerpen, 1746. Ein Tanzmeister kritzelt Melodien in sein Notizbuch. 300 Jahre später entstaubt das belgische Quintett WÖR diese Seiten und bringt sie für ein Jeunesse-Konzert nach Wien. WÖR haben in flämischen Archiven gegraben und einen Schatz gehoben: Tanzmusik, die seit Jahrhunderten niemand mehr gespielt hat.
Mit Dudelsack, Saxophon und Akkordeon verwandeln sie verstaubte Noten in pure Energie. Das Ergebnis: der Preis der Deutschen Schallplattenkritik, Auftritte für die Jeunesse sowie Konzertreisen bis nach Australien.
Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 16. Oktober 2026, 10 Uhr. Die Gewinnerinenn und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.