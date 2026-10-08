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Flämische Volksmusik wie anno dazumal aufgeführt vom WÖR Ensemble.
Flämische Volksmusik wie anno dazumal aufgeführt vom WÖR Ensemble.
Foto: Mattias De Smet
Flämische Volksmusik in Wien

Klangreise ins Flandern des 18. Jahrhunderts

"Heute" verlost 2 x 2 Karten für das Jeunesse Konzert "Back to the 1780s - eine Zeitreise in das Flandern des 18. Jahrhunderts" mit dem WÖR Ensemble.
Irma Basagic
Von Irma Basagic
08.10.2026, 10:00

Flämische Volksmusik | WÖR

  • Datum: Mittwoch, 21. Oktober 2026, um 19:30 Uhr
  • Location: VHS Wiener Urania, Mittlerer Saal, Urania Straße 1, 1010 Wien
  • Web: https://www.jeunesse.at/

Antwerpen, 1746. Ein Tanzmeister kritzelt Melodien in sein Notizbuch. 300 Jahre später entstaubt das belgische Quintett WÖR diese Seiten und bringt sie für ein Jeunesse-Konzert nach Wien. WÖR haben in flämischen Archiven gegraben und einen Schatz gehoben: Tanzmusik, die seit Jahrhunderten niemand mehr gespielt hat.

Mit Dudelsack, Saxophon und Akkordeon verwandeln sie verstaubte Noten in pure Energie. Das Ergebnis: der Preis der Deutschen Schallplattenkritik, Auftritte für die Jeunesse sowie Konzertreisen bis nach Australien.

Interpreten

  • WÖR Ensemble
  • Fabio Di Meo Baritonsaxophon
  • Jeroen Goegebuer Violine
  • Pieterjan Van Kerckhoven Dudelsack, Saxophon, Musette
  • Bert Ruymbeek Akkordeon
  • Jonas Scheys Gitarre

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 16. Oktober 2026, 10 Uhr. Die Gewinnerinenn und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

ib,Akt. 08.10.2026, 10:00, 01.10.2026, 16:17
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