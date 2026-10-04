i Gitarrist Brian May mit seiner "Red Special" in der Manchester AO Arena, 2022. IMAGO/Avalon.red "Ich wurde bekehrt" Queen-Gitarrist Brian May stellt neues Projekt vor Queen-Gitarrist Brian May präsentiert gemeinsam mit der Portobello Road Distillery einen Gin – mit Zutaten aus seinem eigenen Garten. Von Jochen Dobnik 04.10.2026, 13:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Brian May, Gitarrist der Band Queen, hat ein neues Projekt vorgestellt: den Red Special Gin.

Gemeinsam mit der Londoner Portobello Road Distillery entwickelte er einen London Dry Gin, dessen Name auf seine legendäre, selbstgebaute Gitarre zurückgeht.

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Eine der Besonderheiten des Red Special Gin ist, dass May Calamansi-Orangen aus seinem eigenen Gewächshaus beisteuert.

Diese werden mit Wacholder, Süßholzwurzel und Salbei kombiniert, um den charakteristischen Geschmack zu erzeugen. Das Rezept entstand laut Brennerei in Zusammenarbeit mit dem Team des Ginstitute in Notting Hill.

Brian May mit Queen-Sänger Freddie Mercury bei einem Konzert der "Works"-Tour in der Wembley Arena, London, 1984. IMAGO/Future Image

„Eigentlich war ich während meiner Tourneen mit Queen immer der gemäßigte Vodka-Trinker mit Tonic, für Gin habe ich mich nie interessiert. Irgendetwas daran hat mich immer gestört. Vor einigen Jahren spielte ich dann mit [Startenor, Anm.] Andrea Bocelli in der Toskana. Dort haben sie ihren eigenen Gin hergestellt, der außergewöhnlich gut geschmeckt hat. Dort haben ich mich in Gin verliebt. Ich wurde also bekehrt“, so May.

"Das Interessante aber war, dass es keinen britischen Gin gab, mit dem ich mich identifizieren konnte. Daher habe ich die Gelegenheit mit Portobello genutzt. Das war unglaublich interessant und aufregend, denn es ist eine uralte 'dunkle' Kunst und es ist etwas sehr Britisches", schwärmt der Queen-Gitarrist von der Zusammenarbeit.

Sixpence-Münze als besonderes Detail

Für Gitarristen ist vor allem der Flaschenverschluss interessant: Dort ist eine Sixpence-Münze eingesetzt, die May traditionell als Plektrum verwendet.

In einem Interview mit Radio X erklärte er bereits 2021, dass seine Plektren im Lauf der Zeit immer härter geworden seien. Am Ende entschied er sich für die Münze, deren geriffelter Rand einen besonders artikulierten Anschlag ermöglicht.

Jede Flasche des Red Special Gin ist mit einer fortlaufenden Seriennummer versehen. Brian May behält die Nummer 000001, die Nummer 000002 bleibt bei Portobello Road. Käuferinnen und Käufer können sich ihre Wunsch-Nummer, etwa ihr Geburtsjahr, sichern.

Der Gin wird ab 8. Oktober erhältlich sein. Im Onlineshop kostet eine Flasche 39 Pfund (etwa 46 Euro), britische Bestellungen werden ab 14. Oktober verschickt. Weitere Länder, darunter auch Österreich, sollen folgen.

Abschließend gibt May einen Rat: „Wie die E-Gitarre muss auch diese Red Special verantwortungsvoll genossen werden!!!“