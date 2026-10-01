i Tony Iommi, Gitarrist und Gründungsmitglied von Black Sabbath, ist nun ein Member of the Order of the British Empire by The Princess Royal. PA Wire/PA Images Black-Sabbath-Ikone nun MBE Heavy-Metal-Legende von britischem Königshaus geehrt Tony Iommi (Black Sabbath) wurde auf Schloss Windsor für seine Verdienste um die Musik und Wohltätigkeit mit dem MBE ausgezeichnet. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 13:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die britische Prinzessin Anne hat dem legendären Black-Sabbath-Gitarristen Tony Iommi eine besondere Ehre zuteilwerden lassen.

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie auf Schloss Windsor wurde der 78-Jährige zum Member of the Order of the British Empire (MBE) ernannt.

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Würdigung für Musik und Engagement

Die Auszeichnung wurde bereits im Juni im Zuge der 'King's Birthday Honours' bekannt gegeben. Iommi erhielt sie für seine langjährigen Verdienste um die Musik sowie für sein Engagement im wohltätigen Bereich.

Tony Iommi, Ozzy Osbourne und Geezer Butler von Black Sabbath (L-R) mit ihrem Grammy für "God is Dead?", 2014. REUTERS/Lucy Nicholson

"Was für eine unglaubliche Ehre, einen MBE zu erhalten. Musik war mein Leben, und ich hatte das große Glück, diese Reise mit vielen großartigen Menschen und Fans zu teilen. Ich bin sehr dankbar für all die Unterstützung, die ich auf diesem Weg erfahren habe", so der Gitarrist.

Iommi ergänzte weiter: "Es war ein Privileg, das zu tun, was ich liebe, und zu sehen, wie die Musik im Laufe der Jahre so viele Menschen erreicht hat. Und dass ich dabei helfen konnte, Geld für Wohltätigkeitsorganisationen zu sammeln, die mir am Herzen liegen, bedeutet mir unendlich viel."

Erinnerung an Ozzy Osbourne

Der Musiker wurde von Prinzessin Anne (76) persönlich zum MBE ernannt. Laut BBC sagte Tony Iommi, der verstorbene Black-Sabbath-Star Ozzy Osbourne hätte sich sehr über diese Ehrung gefreut. Nach Ozzys Tod habe es für ihn "ein Auf und Ab" gegeben, wie er weiter erklärte: "Ich habe mich einfach beschäftigt gehalten, wirklich."

Neben der Auszeichnung gibt es für Iommi derzeit noch weitere Gründe zur Freude. So hat er kürzlich die zweite Single 'Stormwatcher' aus seinem kommenden Soloalbum 'From The Dark' veröffentlicht, das am 23. Oktober erscheinen wird.

Darüber hinaus steht die Premiere eines besonderen Films über das Abschiedskonzert von Black Sabbath bevor. Das 'Back To The Beginning'-Konzert fand im vergangenen Jahr im Villa Park in Birmingham statt.

Eine Band, die Musikgeschichte schrieb

Tony Iommi gründete Black Sabbath in den 1960er-Jahren gemeinsam mit Ozzy Osbourne, Terence "Geezer" Butler und Bill Ward.

Ozzy Osbourne verstarb nur zwei Wochen nach dem letzten Konzert der Band. Black Sabbath gilt als Wegbereiter des Heavy Metal und hat Musikgeschichte geschrieben.