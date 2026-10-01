i Musikerin und Filmregisseurin Christina Zurbrügg Foto: Oliver Topf Mitspielen & gewinnen Ausnahmekünstlerin Christina Zurbrügg im Fokus Gemeinsam mit Michael Hudecek feiert Christina Zurbrügg heuer gleich zwei Jubiläen. Wir verlosen Karten für das Metro Kino & DAS Margareten. Von Irma Basagic 01.10.2026, 13:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Für das Künstlerpaar Christina Zurbrügg & Michael Hudecek gibt es heuer gleich zwei Jubiläen:

25 Jahre GAMSfilm&music am 13. Oktober 2026 im METRO Kinokulturhaus

Das Künstlerpaar Christina Zurbrügg und Michael Hudecek feiert 25 Jahre GAMSfilm&music, zeigt Ausschnitte ihrer Filme und plaudert aus dem filmischen 'Nähkastl'.

Christina Zurbrügg erforscht mit filmischem Pioniergeist die Lebensgeschichten von Wiens letzten originalen Dudlerinnen Trude Mally, Poldi Debeljak und Luise Wagner, die die fast vergessene Kunst des Wiener Salonjodelns beherrschen.

Eine Reise durch die Vergangenheit, gezeichnet von Krieg, Umbruch und Schicksalsschlägen, geprägt von der Liebe zum Gesang. Skurril, wehmütig und voller Lebenslust.

Wundersames Kiental - Filmboku Christina Zurbrügg Foto: zVg

25 Jahre GAMSfilm&music Datum : Dienstag, 13. Oktober 2026, ab 19:30 Uhr

: Dienstag, 13. Oktober 2026, ab 19:30 Uhr Location : METRO Kinokulturhaus, Johannesgasse 4, 1010 Wien

: METRO Kinokulturhaus, Johannesgasse 4, 1010 Wien Web: https://www.filmarchiv.at/

35 Jahre CHRISTINA ZURBRÜGG am 14. November 2026 im DAS Margareten

Dieses Jubiläum ist Anlass für ein Jubiläumskonzert gemeinsam mit musikalischen WegbegleiterInnen, das die Vielseitigkeit der Musikerin Zurbrügg sicht- und hörbar macht.

Zurbrügg, angesiedelt zwischen Modern Yodeling, Contemporary Folk, Pop und Worldmusic, hat ihre Programme im Laufe ihrer bisherigen musikalischen Karriere, in der sie 15 Alben herausgebracht hat, immer weiterentwickelt.

Sie ist Pionierin der ersten Stunde in der "Neuen Volksmusik" und wird auch als "Die Jodlerin des 21. Jahrhunderts" bezeichnet. Mit unverwechselbarer Stimme schlägt sie Brücken zwischen erdigen Traditionals und urbanen Klangwelten.

Künstlerpaar Christina Zurbrügg und MIchael Hudecek Foto: Erich Leonhard

35 Jahre Zurbrügg on stage. Jubiläumskonzert ZURBRÜGG TRIO & special guests Datum : Samstag, 14. November 2026, ab 20:00 Uhr

: Samstag, 14. November 2026, ab 20:00 Uhr Location : DAS Margareten, Margaretenstraße 166, 1050 Wien

: DAS Margareten, Margaretenstraße 166, 1050 Wien Web: https://www.dasmargareten.at/

So kannst du am Gewinnspiel teilnehmen

Wähle dein Wunschevent, trage deine wichtigsten Kontaktdaten ein und klicke auf "Teilnehmen". Viel Glück!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 9. Oktober 2026, 09:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.