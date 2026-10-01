Ausnahmekünstlerin Christina Zurbrügg im Fokus

Für das Künstlerpaar Christina Zurbrügg & Michael Hudecek gibt es heuer gleich zwei Jubiläen:
Das Künstlerpaar Christina Zurbrügg und Michael Hudecek feiert 25 Jahre GAMSfilm&music, zeigt Ausschnitte ihrer Filme und plaudert aus dem filmischen 'Nähkastl'.
Christina Zurbrügg erforscht mit filmischem Pioniergeist die Lebensgeschichten von Wiens letzten originalen Dudlerinnen Trude Mally, Poldi Debeljak und Luise Wagner, die die fast vergessene Kunst des Wiener Salonjodelns beherrschen.
Eine Reise durch die Vergangenheit, gezeichnet von Krieg, Umbruch und Schicksalsschlägen, geprägt von der Liebe zum Gesang. Skurril, wehmütig und voller Lebenslust.
Dieses Jubiläum ist Anlass für ein Jubiläumskonzert gemeinsam mit musikalischen WegbegleiterInnen, das die Vielseitigkeit der Musikerin Zurbrügg sicht- und hörbar macht.
Zurbrügg, angesiedelt zwischen Modern Yodeling, Contemporary Folk, Pop und Worldmusic, hat ihre Programme im Laufe ihrer bisherigen musikalischen Karriere, in der sie 15 Alben herausgebracht hat, immer weiterentwickelt.
Sie ist Pionierin der ersten Stunde in der "Neuen Volksmusik" und wird auch als "Die Jodlerin des 21. Jahrhunderts" bezeichnet. Mit unverwechselbarer Stimme schlägt sie Brücken zwischen erdigen Traditionals und urbanen Klangwelten.
Wähle dein Wunschevent, trage deine wichtigsten Kontaktdaten ein und klicke auf "Teilnehmen". Viel Glück!
Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 9. Oktober 2026, 09:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.