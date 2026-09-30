i Erasure sind zurück: Andy Bell und Vince Clarke machen wieder gemeinsam Musik, auf Tour geht aber nur einer von ihnen. Travis Shinn Album erscheint im März 2027 Erasure melden sich nach sechs Jahren zurück Pünktlich zum 40. Jubiläum ihres Debütalbums kehren Erasure mit neuer Musik zurück. Die Single "Wings Of Love" gibt den ersten Vorgeschmack. Von Jochen Dobnik 30.09.2026, 11:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sechs Jahre mussten die Fans auf ein neues Studioalbum von Erasure ("Sometimes", "A Little Respect", "Always") warten. Nun melden sich Sänger Andy Bell und Keyboarder Vince Clarke mit frischem Material zurück.

Die neue Platte "Radio! Radio!" erscheint in einem besonderen Jahr: 2026 feiert das britische Synthie-Pop-Duo den 40. Geburtstag seines Debütalbums.

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Bell und Clarke wollen dabei nicht einfach frühere Erfolge wiederholen. Auf den neuen Liedern entwickeln sie jenen elektronischen Pop weiter, an dem sie seit vier Jahrzehnten gemeinsam arbeiten. Inhaltlich geht es um Liebe, persönliche Verluste und Ungerechtigkeit.

Damit greift das mit einem BRIT Award und einem Ivor Novello Award ausgezeichnete Duo auch Themen auf, die weit über das eigene Leben hinausreichen.

Persönliche Erlebnisse fließen in Songs ein

"Einige der Lieder spiegeln ziemlich genau Dinge wider, die in meinem Leben passiert sind, aber nicht alle", sagt Clarke. "Wir mussten nicht darüber nachdenken oder reden – es hat sich einfach so ergeben."

Andy Bell beschreibt die Zusammenarbeit als eine "tiefe, fast seelenverwandte Verbindung". Nach schwierigen Jahren sei das Songwriting ein Prozess des Heilens und der Hoffnung geworden. "Vince hat mir durch schlimme Zeiten geholfen, und ich wollte immer für ihn da sein. Ich glaube, darum geht es bei diesem Album", so Bell. Den ersten Eindruck vom neuen Kapitel liefert die Single "Wings Of Love".

Jubiläum nach vier Jahrzehnten

Erasure wurden 1985 gegründet, ein Jahr später erschien ihr erstes Album "Wonderland". Seither haben Andy Bell und Vince Clarke ihren eigenen Platz zwischen eingängigen Popmelodien und elektronischen Klängen gefunden. Auch nach 40 Jahren setzen sie ihre gemeinsame musikalische Arbeit fort.

Tournee OHNE Vince Clarke

Mit dem ersten Studioalbum seit sechs Jahren blickt das Duo nun gleichzeitig zurück und nach vorne. Im April 2027 startet Erasure eine große Arena-Tour, die in Cardiff beginnt und sie durch Großbritannien, Irland, Deutschland, Dänemark und Schweden führt – leider nicht durch Österreich und OHNE Vince Clarke.

Er übernimmt die Rolle des musikalischen Direktors, wird aber nicht live auf der Bühne stehen: "Ich bin vor Kurzem nach Kalifornien gezogen und das viele Reisen hat mir zugesetzt. Ich dachte, ich will das nicht mehr machen. Andy hat mich dann zum musikalischen Direktor gemacht, und ich kann alles von San Diego aus steuern“, erklärt Clarke.

Bell ergänzt: „Vince ist viel mehr als der musikalische Direktor, er ist einer der großen Lieben meines Lebens und wir entscheiden alles gemeinsam.“ Als Special Guests werden Ladytron bei einigen Terminen dabei sein.