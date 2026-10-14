i Der Zügelpinguin (Pygoscelis antarcticus) verdankt seinen Namen einer ganz besonderen Zeichnung: Unter seinem Kinn verläuft ein schmaler, schwarzer Streifen, der die beiden Seiten seines schwarzen Kopfgefieders miteinander verbindet iStock©Andrew Peacock Tierisches Drama Größte Pinguinkolonie verliert 500.000 Tiere Auf einer Vulkaninsel in der Antarktis fehlen über 500.000 Zügelpinguine. Die einst größte Kolonie hat zwei Drittel ihrer Brutpaare verloren. Von Heute Tierisch 14.10.2026, 07:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der abgelegenen Vulkaninsel Zavodovski in den Südlichen Sandwichinseln galt lange die größte Pinguinkolonie der Welt als zu Hause. Doch Satellitenaufnahmen und Drohnenbilder zeigen nun ein erschreckendes Bild: Die Zahl der besetzten Nester ist zwischen 2011 und 2025 um 63 Prozent gesunken.

Klima-Problem

Forscher des British Antarctic Survey unter der Leitung von Prof. Norman Ratcliffe haben den Wandel analysiert. Das Ergebnis: Mehr als eine halbe Million Zügelpinguine fehlen auf der Insel. Die größte bekannte Pinguinkolonie befindet sich damit nicht mehr auf Zavodovski, sondern bei Kap Adare am Rossmeer. Zügelpinguine ernähren sich hauptsächlich von antarktischem Krill. Durch die regionale Erwärmung weicht der Krill jedoch in kältere, südlichere Meeresgebiete aus. Die Pinguine können dem nicht beliebig folgen, da Meereis und fehlende Brutinseln ihre Ausbreitung begrenzen.

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Goldschopfpinguine zeigen gegenläufigen Trend

Interessanterweise zeigt sich bei den ebenfalls auf Zavodovski lebenden Goldschopfpinguinen ein gegenteiliges Bild. Deren Bestände nahmen zwischen 2011 und 2016 um 28 Prozent zu und blieben danach stabil. Der Grund: Sie fressen neben Krill auch Fische und andere Krebstiere.

Die Südlichen Sandwichinseln beherbergen etwa 30 Prozent der weltweiten Zügelpinguin-Population. Ein derart massiver Rückgang an einem ihrer wichtigsten Brutplätze könnte die Einschätzung des weltweiten Gefährdungsstatus verändern. Die Forscher regen an, eine Einstufung als stark gefährdet zu prüfen.