i Menschen geniessen auf Steinen die Sonne am Ufer des Zürichsees. Durch die anhaltende Trockenheit hat der Pegel im August 2026 seinen 74 Jahre alten Tiefststand-Rekord gebrochen. Der bisherige Tiefstwert stammte aus dem März 1952. APA-Images / Keystone / ANDREAS BECKER Tiefer Zürichsee Verborgene Insel taucht nach 74 Jahren wieder auf Der Zürichsee führt derzeit so wenig Wasser wie seit 74 Jahren nicht mehr. In Stäfa ist dadurch eine lange verborgene Insel wieder aufgetaucht. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 20:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer derzeit am Ufer des Zürichsees unterwegs ist, merkt schnell: Es riecht nach Algen und Moder. Der Pegelstand ist auf 405,27 Meter über dem Meeresspiegel gefallen – ein Rekordtief. Das sorgt in Stäfa für ein seltenes Schauspiel: Nach über 70 Jahren ist die Stäfa-Insel wieder begehbar.

Viele nutzen die Gelegenheit und statten der Insel einen Besuch ab. "Wir sind mit dem Stand-up-Paddel gekommen und haben Champagner sowie Magenbrot vom Kirtag am letzten Wochenende mitgebracht", erzählt Conny (54) aus Stäfa im Gespräch mit "20 Minuten". Gemeinsam mit Harry (67) stößt sie an.

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"Seit ich hier lebe, habe ich noch nie gesehen, dass die Insel begehbar ist", sagt Harry. Die Insel sei bereits im August aufgetaucht, "im September wurde sie Tag für Tag größer. Sonst steht das Wasser normalerweise bis zu meinem Knie."

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Mittlerweile hat dort jemand sogar Tisch, Sessel und eine Grillschale aufgestellt. "Es ist wirklich schön hier, richtig zum Genießen", meint Harry weiter. Durch den extrem niedrigen Wasserstand werden auch die Markierungen am Stäfa-Stein wieder sichtbar. Die letzte stammt aus dem Jahr 1909 und ist jetzt erstmals wieder komplett zu sehen.

Schon bei ihrem Auftauchen 1909 sorgte die Stäfner-Insel für einen Besucheransturm. Hans Frey, 1910: "Mitteilung über den Stäfener Stein"

Zu steile Rampen für Schiffe

Die langanhaltende Trockenheit und das Niedrigwasser am Zürichsee haben aber auch Schattenseiten. Weil das Wasser immer weiter zurückgeht, wird der Höhenunterschied zwischen Landungsstegen und Schiffen größer. Die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) hat deshalb den Shuttle-Betrieb zwischen Pfäffikon und der Insel Ufenau vorerst eingestellt.

"Durch den sinkenden Wasserstand werden die Einstiegswinkel an zahlreichen Anlegestellen immer steiler. Dadurch kann die Sicherheit beim Ein- und Aussteigen nicht mehr an allen Anlegestellen gewährleistet werden", informiert die Gemeinde Freienbach auf ihrer Webseite.

Anno dazumal war noch eine Wetterfahne auf dem markanten Stein angebracht, um die Untiefe anzuzeigen. Gut zu sehen auch die historischen Tiefpegel-Markierungen. Hans Frey, 1910: "Mitteilung über den Stäfener Stein"

Wer anlegen will, muss klettern

Auch für Bootsfahrer wird es zäh. Roland (62) und Markus (61) aus Wollerau wollten in Stäfa einkehren, doch beim Aussteigen im Hafen mussten sie klettern. "Wir wollten mal schauen, ob im Kanton Zürich der Wasserstand auch so tief ist wie in Schwyz", sagt Roland. Markus ergänzt: "Auch beim Einwassern gibt es Probleme, weil die Rampe einfach nicht so weit reicht."

Der Pegel des Zürichsees ist im September 2026 so tief wie noch nie seit Beginn der Messungen. BAFU

Die Segler aus Stäfa machen sich bereits Sorgen: Sollte der Wasserstand noch weiter sinken, können sie ihre Boote nicht mehr aus dem Wasser holen, da die Seile des Hafenkrans zu kurz werden. Michael Aeppli (72) aus Stäfa hat zwar einen Bojen-Anlegeplatz und noch kein Problem, sein Kiel berührt noch nicht den Grund. "Aber jetzt wollen alle Bootsbesitzer auswassern, weil die Seile des Krans langsam zu kurz werden, deshalb müssen alle 'fürschi' machen."