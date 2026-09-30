i Der Iran hat die Straße von Hormus blockiert. REUTERS Nahost-Eskalation Erneute Angriffe in Hormus – drei Schiffe getroffen Erneute Eskalation in der Meerenge: Drei Tanker sind in der Straße von Hormus von unbekannten Projektilen getroffen worden. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 16:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erneute Attacke in der Straße von Hormus: Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) meldete, dass drei Tankschiffe von unbekannten Projektilen getroffen wurden. Zu den Vorfällen sei es am Dienstag gekommen.

Unklar war zunächst, von wem die Schüsse ausgingen. Seitens eines Sprechers der iranischen Revolutionsgarden wurde bestätigt, dass es in der Straße von Hormus immer wieder zu militärischen Auseinandersetzungen kommen würde. Die USA würden jedoch seit einiger Zeit nicht mehr reagieren.

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Schiffe öfter als Ziel

Es ist jedenfalls keine neue Entwicklung, dass Schiffe in der für den Welthandel wichtigen Meerenge angegriffen werden. Der Iran hat die Straße von Hormus als Reaktion auf den Krieg mit den USA blockiert und mehrere Schiffe angegriffen.

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Die US-Armee antwortete ihrerseits mit der Blockade iranischer Häfen und Angriffen auf iranische Schiffe. Die Seeblockade brachte den iranischen Ölhandel quasi zum Erliegen. In den festgefahrenen Friedensverhandlungen fordert der Iran ein Ende der US-Maßnahme.