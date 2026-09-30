i Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un wird vom südkoreanischen Geheimdienst genau beobachtet. RUETERS 140 Kilogramm "Extrem fettleibig" – Geheimdienst bewertet Kim Jong-un Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gilt laut südkoreanischem Geheimdienst als "extrem fettleibig". Akute Gesundheitsprobleme soll er aber nicht haben. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 15:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Details über den Gesundheitszustand von Kim Jong-un: Der nordkoreanische Machthaber bringt nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes mehr als 140 Kilogramm auf die Waage.

Kims Gesundheitszustand werde als "extrem fettleibig" eingestuft, erklärte der südkoreanische Abgeordnete Youn Kun Young unter Berufung auf Erkenntnisse des Geheimdienstes in Seoul. Wegen seines starken Übergewichts gehöre der Machthaber zur Hochrisikogruppe für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

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Trotzdem gebe es derzeit offenbar keine Anzeichen für ernste gesundheitliche Probleme. Kim werde von einem eigenen Ärzteteam engmaschig betreut und soll auch bei körperlicher Belastung keine auffälligen Schwierigkeiten zeigen. Bei der Inspektion eines Zerstörers sei er etwa eine Treppe hinaufgelaufen.

Gesundheit sorgt immer wieder für Spekulationen

Kims Gesundheitszustand wird international genau beobachtet. Der Grund: Ein plötzlicher Tod des Machthabers könnte einen Machtkampf um seine Nachfolge auslösen und Folgen für die Stabilität des abgeschotteten und atomar bewaffneten Landes haben.

Schon 2020 sorgte Kim für wilde Spekulationen, nachdem er einer wichtigen Gedenkveranstaltung ferngeblieben und rund 20 Tage nicht öffentlich aufgetreten war. Damals kursierten Gerüchte über eine Operation und schwere gesundheitliche Probleme.

Auch Kims Familie hat eine Vorgeschichte mit Herzproblemen. Sein Vater Kim Jong Il und sein Großvater Kim Il Sung waren ebenfalls übergewichtig und starke Raucher. Beide starben an einem Herzinfarkt. Kim Jong Il wurde 69 Jahre alt, Kim Il Sung 82.

Kim gilt selbst als starker Raucher. Bereits in der Vergangenheit hatte der südkoreanische Geheimdienst sein Gewicht auf rund 140 Kilogramm geschätzt. 2021 soll er zwischenzeitlich etwa 20 Kilogramm abgenommen haben.

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Vorliebe für Luxus-Essen

Für Aufsehen sorgten auch Berichte über Kims Speiseplan. Paul Smart, Chefkoch des Hotels "Metropole" in Hanoi, arbeitete während des Gipfeltreffens zwischen Nordkorea und den USA 2019 mit Kims persönlichen Köchen zusammen.

Demnach soll der Machthaber eine besondere Vorliebe für blutiges Fleisch und teure Lebensmittel haben. Kaviar, Hummer und Stopfleber sollen regelmäßig auf seiner Wunschliste stehen.

Das steht in starkem Kontrast zur Lage vieler Menschen in Nordkorea. Das international weitgehend abgeschottete Land kämpft seit Jahren mit wirtschaftlichen Problemen und Nahrungsmittelknappheit.