i Dieser Fehler sorgt im Netz für Spott. Reuters, Screenshot Truth Social "Unites States" Fehler auf Trump-Dokument sorgt für Spott im Netz Ein peinlicher Fehler auf Trumps neuem KI-Pakt sorgt im Netz für Spott. Ausgerechnet die Amtsbezeichnung des US-Präsidenten wurde falsch geschrieben. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 16:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Rechtschreibfehler auf Donald Trumps neuem KI-Pakt sorgt im Netz für Spott. Ausgerechnet auf dem Dokument, das die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz regeln soll, wurde die Amtsbezeichnung des US-Präsidenten falsch geschrieben.

Trump unterzeichnete die "moralisch bindende" Vereinbarung am Dienstag gemeinsam mit Spitzenvertretern großer Tech-Konzerne. Der Pakt soll die Entwicklung von KI kontrollieren, die Trump per Erlass in "Superintelligenz" umbenannt hat.

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"Es ist in gewisser Weise fast wie eine Verfassung, und die mächtigsten Persönlichkeiten der Welt haben sie unterzeichnet, und ich habe sie als Präsident unterzeichnet, und sie ist wirklich eine Form des Schutzes", sagte der 80-Jährige vor Reportern.

Fehler sorgt für Spott

Doch bei Trumps Unterschrift fiel der Patzer auf: In der englischen Originalfassung war seine Amtsbezeichnung falsch geschrieben. Statt der korrekten Amtsbezeichnung "President of the United States" war auf dem offiziellen Dokument "President of the Unites States" zu lesen.

In den sozialen Medien wurde der Fehler rasch aufgegriffen. Der frühere republikanische Kongressabgeordnete Justin Amash zitierte auf X lediglich die fehlerhafte Bezeichnung. Kommentator Brian Krassenstein schrieb: "Die Witze schreiben sich von selbst."

Unterzeichnet wurde der Pakt auch von Elon Musk (X), Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google), Dario Amodei (Anthropic), Greg Brockman (OpenAI) und Jensen Huang (Nvidia). Trump zufolge soll die Vereinbarung den Unternehmen eine "enorme Selbstregulierung" ermöglichen.

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Vorgesehen sind vier "Kontroll- und Prüfebenen", mit denen die Unternehmen eine sichere Weiterentwicklung der KI gewährleisten sollen. Dazu gehören interne Kontrollen sowie Teams, die überprüfen sollen, ob die vorgesehenen Überwachungs- und Sicherheitsmechanismen funktionieren.