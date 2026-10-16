Fünf Entdeckungspakete von Gurkerl zu gewinnen

Die Inflation ist im September laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 3,6 % gestiegen, schon im August war der wöchentliche Einkauf um 4,9 % teurer als ein Jahr zuvor. Die Gurkerl-Eigenmarken bieten genau das, was viele jetzt suchen: richtig gute Qualität und vollen Geschmack zu fairen Preisen – vom Vorratsschrank über Frisches bis zum Haushalt.
Daher verlosen Gurkerl – Wiens beliebtester Online-Supermarkt – und Heute.at 5 x Gurkerl-Eigenmarken-Entdeckungspaket im Wert von je rund 175 € – mit knapp 50 Lieblingsprodukten und Überraschungen aus dem Gurkerl-Eigenmarken-Sortiment, plus einem 25-€-Gurkerl-Gutschein zum Entdecken der eigenen Favoriten. Alles direkt nach Hause geliefert.
Was steckt im Entdeckungspaket? 46 Produkte aus den Gurkerl-Eigenmarken – Kund:innen-Lieblinge genauso wie echte Entdeckungen:
Die Gurkerl-Eigenmarken überzeugen, denn sie bieten alles für den Alltag aus einer Hand, begeistern mit Qualität und Geschmack, sind zu fairen Preis erhältlich und werden bequem und direkt zu den Kunden nach Hause geliefert.
Weitere Infos über Gurkerl findest du hier: https://www.gurkerl.at/
So funktioniert das Gewinnspiel: Trage im untenstehenden Gewinnspielformular deine wichtigsten Kontaktdaten ein und klicke auf "Teilnehmen". Viel Glück!
Das Gewinnspiel ist aktiv bis Dienstag, 27. Oktober 2026, 09:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.