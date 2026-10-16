i Gurkerl-Eigenmarken zum Bestpreis. Foto: Gurkerl Inkl. € 25-Euro-Gutschein Fünf Entdeckungspakete von Gurkerl zu gewinnen "Heute.at" und Gurkerl zeigen, dass gutes Essen und tolle Alltagsprodukte auch in Zeiten der Teuerung nicht teuer sein müssen. Von Irma Basagic 16.10.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Die Inflation ist im September laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 3,6 % gestiegen, schon im August war der wöchentliche Einkauf um 4,9 % teurer als ein Jahr zuvor. Die Gurkerl-Eigenmarken bieten genau das, was viele jetzt suchen: richtig gute Qualität und vollen Geschmack zu fairen Preisen – vom Vorratsschrank über Frisches bis zum Haushalt.

Daher verlosen Gurkerl – Wiens beliebtester Online-Supermarkt – und Heute.at 5 x Gurkerl-Eigenmarken-Entdeckungspaket im Wert von je rund 175 € – mit knapp 50 Lieblingsprodukten und Überraschungen aus dem Gurkerl-Eigenmarken-Sortiment, plus einem 25-€-Gurkerl-Gutschein zum Entdecken der eigenen Favoriten. Alles direkt nach Hause geliefert.

i ?

Gut essen, clever sparen: Bei Gurkerl trifft Qualität auf Bestpreis

Was steckt im Entdeckungspaket? 46 Produkte aus den Gurkerl-Eigenmarken – Kund:innen-Lieblinge genauso wie echte Entdeckungen:

Gurkerl-Eigenmarken-Entdeckungspaket beinhalten: Bella Italia : Miil Parmigiano Reggiano DOP, Passata aus 100 % italienischen Tomaten, Bronze-Pasta, Arborio-Risottoreis, Pizzamehl Typ 00 und Antipasti wie Artischockenherzen und gegrillte Paprika

: Miil Parmigiano Reggiano DOP, Passata aus 100 % italienischen Tomaten, Bronze-Pasta, Arborio-Risottoreis, Pizzamehl Typ 00 und Antipasti wie Artischockenherzen und gegrillte Paprika Alles fürs Tiramisu : Miil Mascarpone, Yutto Mini-Eierbiskotten und Ubomi Espresso-Bohnen

: Miil Mascarpone, Yutto Mini-Eierbiskotten und Ubomi Espresso-Bohnen Gefriergetrocknete Erdbeeren und Mango von Yutto : 100 % Frucht ohne Zuckerzusatz, knusprig als Snack oder im Müsli

: 100 % Frucht ohne Zuckerzusatz, knusprig als Snack oder im Müsli Kitchin BIO Olivenöl Extra Virgin : kaltgepresst, aus biologischem Anbau in der EU

: kaltgepresst, aus biologischem Anbau in der EU Kitchin Lychees

Kitchin Cornichons und Premium Cornichons mit Kräutern

Miil Mozzarella

Dacello Prosciutto Crudo

Sutcha Argentina Hüftsteak und FJORU ASC Garnelen

Moddia Haushaltsprodukte ( Klopapier, Recycling-Küchenrolle)

Klopapier, Recycling-Küchenrolle) 25-€-Gurkerl-Gutschein: zum Entdecken der eigenen Lieblingsprodukte

Die Gurkerl-Eigenmarken überzeugen, denn sie bieten alles für den Alltag aus einer Hand, begeistern mit Qualität und Geschmack, sind zu fairen Preis erhältlich und werden bequem und direkt zu den Kunden nach Hause geliefert.

Weitere Infos über Gurkerl findest du hier: https://www.gurkerl.at/

Jetzt mitspielen und ein Genuss-Paket von Gurkerl gewinnen!

So funktioniert das Gewinnspiel: Trage im untenstehenden Gewinnspielformular deine wichtigsten Kontaktdaten ein und klicke auf "Teilnehmen". Viel Glück!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Dienstag, 27. Oktober 2026, 09:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.