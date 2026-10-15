i Am Nationalfeiertag sucht Inzersdorfer in der Wiener Innenstadt nach Austro-Feinschmeckern. © Nina Moosmann "Mission: Schmankerl" 4x Schmankerl-Packages von Inzersdorfer zu gewinnen Inzersdorfer macht den Nationalfeiertag zum Feiertag für Austro-Feinschmecker:innen und verlost mit "Heute" beliebte Klassiker und neue Produkte. Von Irma Basagic 15.10.2026, 10:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

"Aufgwärmt schmeckt nur a Gulasch guat" und "Mit’m Essen spielt ma ned" - Inzersdorfer macht den Nationalfeiertag heuer zum Feiertag für Austro-Feinschmecker:innen. Am 26. Oktober lädt die österreichische Traditionsmarke unter dem Motto "Österreich zeigt G’schmack" ins Wiener MuseumsQuartier zur „Mission: Schmankerl“

Von 11 bis 16 Uhr können Besucher:innen aus ganz Österreich in einem eigens entwickelten Escape-the-Room-Erlebnis mit jeder Menge Schmäh ihr Wissen rund um österreichischen Geschmack und Kulinarik unter Beweis stellen.

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Vor Ort darf man sich über Rätselspaß für die ganze Familie und warme Gulaschsuppe freuen, die Inzersdorfer zum Nationalfeiertag kostenlos ausschenkt. Das Überraschungs-Highlight: die beliebte Austropop-Band "Alle Achtung" trägt mit einem Live-Set zur guten Stimmung bei.

Mit diesem Programm verbindet Inzersdorfer am Nationalfeiertag zwei Dinge, die Österreich besonders gut kann: genießen und Schmäh führen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich – es gilt first come, first served.

Als kleinen Vorgeschmack auf den Nationalfeiertag verlost Inzersdorfer vier Schmankerl-Packages der beliebten Klassiker sowie der brandneuen Produktwelt. Gulaschsuppe, Krautfleckerl oder Reisfleisch – die Inzersdorfer Fertiggerichte bringen österreichische Traditionsküche unkompliziert auf den Teller.

Dr. Andreas Nentwich, Geschäftsführer der Maresi Austria GmbH Foto: Johannes Brunnbauer

Ob im Homeoffice, in der Mittagspause, an der Uni oder unterwegs: Mit den neuen Aufstrichen in den Sorten Extrawurst, Paprikahendl, Leberkäse und Grillhendl sowie den neuen Trockenfertiggerichten von Kaiserschmarrn im Beutel bis Schinkennudeln im Becher hält Inzersdorfer vertraute österreichische Geschmacksrichtungen bereit.

Inzersdorfer "Mission: Schmankerl" mit der Austropop-Band "Alle Achtung" Datum: Montag, 26. Oktober 2026

Montag, 26. Oktober 2026 Uhrzeit: 11 bis 16 Uhr

11 bis 16 Uhr Ort: MuseumsQuartier Wien (Vorplatz B)

Jetzt teilnehmen und gewinnen!

Möchtest auch du eines der Schmankerl-Packages von Inzersdorfer gewinnen? Dann trage deine wichtigsten Kontaktdaten in das untenstehende Gewinnspielformular ein und klicke auf "Teilnehmen". Viel Glück!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Donnerstag, 22. Oktober 2026, 09:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.