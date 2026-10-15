i Weißer Hut, zarter Stiel und ein Platz mitten auf der Wiese: Eigentlich sieht alles nach einem Wiesenchampignon aus. iStock/fedsax (Symbolbild) Schwammerl mit Schattenseite Wiesenchampignons: So erkennst du giftige Doppelgänger Frische Champignons direkt von der Wiese klingen nach einem echten Glücksgriff. Doch nicht jeder weiße Pilz ist auch ein harmloses Schwammerl. Von Heute Life 15.10.2026, 22:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du spazierst über eine Wiese, genießt die frische Herbstluft und entdeckst plötzlich kleine weiße Pilze im Gras. Vielleicht denkst du schon an eine köstliche Schwammerlpfanne. Doch bevor die vermeintlichen Wiesenchampignons in deinem Körberl landen, solltest du ganz genau hinsehen. Denn was auf den ersten Blick wie ein harmloser Speisepilz aussieht, kann im schlimmsten Fall eine gefährliche Verwechslung sein.

Wenn der harmlose Pilz zum Risiko wird

Der Wiesenchampignon gehört zu den beliebtesten heimischen Speisepilzen und ist eng mit den Champignons aus dem Supermarkt verwandt. Von Juli bis Oktober wächst er auf Wiesen und Weiden, manchmal in Gruppen oder auffälligen Kreisen. Doch seine unscheinbare Erscheinung hat einen Haken: Einige giftige Pilze sehen ihm zum Verwechseln ähnlich.

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Besonders gefährlich sind weiße Knollenblätterpilze: Sie können tödliche Vergiftungen verursachen und dürfen keinesfalls mit essbaren Champignons verwechselt werden.

Diese Merkmale solltest du kennen

Typisch für den Wiesenchampignon ist sein weißlicher Hut, der anfangs fast kugelförmig ist und später bis zu zwölf Zentimeter breit werden kann. Ein wichtiges Merkmal sind die Lamellen an der Hutunterseite: Bei jungen Exemplaren sind sie rosa, später färben sie sich schokoladenbraun. Der Stiel ist weiß und besitzt häufig einen dünnen, vergänglichen Ring.

Doch Vorsicht: Ein einzelnes Merkmal reicht niemals aus, um einen Wildpilz sicher als essbar zu bestimmen. Auch vermeintlich typische Champignon-Merkmale können täuschen.

Bei diesen Doppelgängern wird es gefährlich

Besonders tückisch sind Knollenblätterpilze. Anders als Wiesenchampignons besitzen sie weiße Lamellen, die auch im Alter weiß bleiben. An der Stielbasis befindet sich zudem eine knollige Verdickung, oft mit einer häutigen Hülle. Ein weiterer Doppelgänger ist der giftige Karbol-Champignon: Er kann beim Reiben oder Anschneiden an der Stielbasis kräftig gelb anlaufen und unangenehm nach Tinte oder Desinfektionsmittel riechen.

Auch der Rosablättrige Egerlingsschirmling kann mit einem Wiesenchampignon verwechselt werden: Seine Lamellen bleiben jedoch meist hell und verfärben sich nicht schokoladenbraun.

Auch essbare Pilze haben einen Haken

Selbst wenn du tatsächlich Wiesenchampignons gefunden hast, solltest du sie nicht in großen Mengen essen. Wildwachsende Champignons können das Schwermetall Cadmium aus dem Boden anreichern. Sammle außerdem nicht an stark befahrenen Straßen, auf belasteten Flächen oder dort, wo Pestizide eingesetzt werden könnten. Und weil naturnahe Wiesen zunehmend verschwinden, solltest du nur so viele Pilze mitnehmen, wie du wirklich benötigst.

Schwammerl-Check: Bei diesen Doppelgängern ist Vorsicht geboten i ?

So bleiben deine Schwammerl frisch

Nach dem Sammeln entfernst du groben Schmutz am besten vorsichtig mit einer Bürste oder einem Tuch. Anschließend kommen die Pilze in ein Papiersackerl oder ein sauberes Geschirrtuch und möglichst rasch in den Kühlschrank. Dort solltest du sie idealerweise innerhalb von ein bis zwei Tagen verarbeiten. In verschlossenen Plastiksackerln verderben sie schneller.