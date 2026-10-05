i Mehr Geld für 250.000 Beschäftigte: Seit Oktober steigen die Löhne und Gehälter. Für viele gibt es zusätzlich bis zu 275 Euro Prämie. (Symbolbild) istock Auch Bonus winkt Hunderttausende in Österreich erhalten mehr Gehalt Mehr Geld für 250.000 Beschäftigte: Seit Oktober steigen die Löhne und Gehälter. Für viele gibt es zusätzlich bis zu 275 Euro Prämie. Von Newsdesk Heute 05.10.2026, 07:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Oktober bringt für eine Viertelmillion Beschäftigte in Österreich ein Gehaltsplus. In Gastronomie und Hotellerie gelten seit 1. Oktober 2026 neue Löhne und Gehälter. Für viele kommt außerdem eine einmalige Prämie von bis zu 275 Euro dazu.

Grund dafür ist der neue Kollektivvertrag der Branche. Österreichweit sind davon rund 250.000 Arbeitnehmer betroffen. Ihre laufenden Bezüge werden im Durchschnitt um drei Prozent angehoben, wie auch die Plattform "finanz.at" berichtet.

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Lehrlinge profitieren stärker

Für Lehrlinge fällt das Plus noch etwas höher aus. Ihre Einkommen steigen durchschnittlich um 3,44 Prozent und damit überdurchschnittlich im Vergleich zu den regulären Löhnen und Gehältern.

Doch bei der Erhöhung der laufenden Bezüge bleibt es nicht. Für einen Großteil der Beschäftigten wurde zusätzlich eine Einmalzahlung von bis zu 275 Euro vereinbart.

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Arbeitgeber verweisen auf Lohnentwicklung

Im Zuge des neuen Abschlusses verweist die Arbeitgeberseite auch auf die vergangenen Jahre. Demnach legten die Löhne und Gehälter in Gastronomie und Hotellerie zwischen 2021 und 2025 durchschnittlich um 27,1 Prozent zu. Die Inflation belief sich im selben Zeitraum insgesamt auf 23,8 Prozent. Damit lag die durchschnittliche Lohnentwicklung nach Angaben der Arbeitgeber über der Teuerung.

Bei den Lehrlingen fiel der Anstieg noch deutlicher aus. Ihre Einkommen seien innerhalb von vier Jahren im Durchschnitt um rund 35 Prozent gestiegen.

Seit 1. Oktober sind die neu vereinbarten Erhöhungen wirksam. Rund 250.000 Beschäftigte erhalten damit höhere laufende Bezüge, Lehrlinge ein durchschnittliches Plus von 3,44 Prozent.