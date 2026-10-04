i Leder & Schuh-Boss Armin Weger: weniger Marken, mehr Sport, mehr Handtaschen APA-Images / Leder & Schuh / Heute.at Großer Umbau Weniger Marken, mehr Sport: Humanic stellt sich neu auf Nach dem Eigentümerwechsel baut die Leder & Schuh AG ihre Ketten um. Wie das aussehen soll, erklärt Chef Armin Weger im APA-Gespräch. Von Team Wirtschaft 04.10.2026, 14:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Ende März gehört die traditionsreiche Leder & Schuh nach 150 Jahren in Familienbesitz dem slowenischen Schuhhändler Mass. Nun zieht der neue Eigentümer die Reißleine – denn jahrelang machten sich die beiden hauseigenen Ketten gegenseitig Konkurrenz.

"Überschneidungen lagen bei 60 bis 70 Prozent"

"Humanic und Shoe4You waren nicht klar voneinander abgegrenzt. Die Überschneidungen lagen bei 60 bis 70 Prozent", sagte Konzernchef Armin Weger im APA-Gespräch. Künftig soll Humanic premiumorientierter werden und Shoe4You als Gegenstück zu Deichmann positioniert sein. Zudem sei Humanic mit rund 120 Marken zu breit aufgestellt, räumte Weger ein. Das wolle der neue Eigentümer optimieren.

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Eigene Sport-Flächen und Handtaschen

Stattdessen setzt die Kette verstärkt auf Sport und Lifestyle. In bis zu 20 der insgesamt knapp über 60 Filialen sollen eigene "Humanic-Sports"-Flächen eingerichtet werden, auf denen Sportschuhe verkauft werden.

"Sport und Fashion kann man nicht mehr trennen. Laufen ist ein Lifestyle-Thema geworden", erklärte Weger. Sogenannte Performance-Schuhe sollen mittelfristig zehn Prozent zum Umsatz beisteuern. Zudem soll der Accessoire-Bereich rund um Handtaschen ausgebaut werden.

Erst renovieren, dann expandieren

Obwohl Schuhe zunehmend online gekauft werden, sieht Weger noch Platz für neue Standorte, insbesondere für die Linie Shoe4You. Bei Humanic gebe es vorerst einen Investitionsbedarf.

"Deshalb wollen wir im kommenden Jahr fünf bis acht Filialen renovieren. Bevor wir über Expansion sprechen, investieren wir zuerst in das bestehende Filialnetz", so Weger im APA-Talk. Viel Potenzial gebe es zudem im CEE-Raum, vor allem in Bulgarien und Rumänien.

Harter Verdrängungswettbewerb

Die Neuaufstellung erfolgt vor dem Hintergrund einer massiven Marktbereinigung: In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Schuhhandel hierzulande massiv verändert. Allein zwischen 2014 und 2025 ging die Zahl der Standorte um 25 Prozent zurück. Zahlreiche namhafte Unternehmen haben zuletzt aufgegeben und zugesperrt, darunter unter anderem Stiefelkönig, Vögele Shoes, Delka, Reno und Salamander.

Zudem setzen mittlerweile auch Bekleidungsriesen wie H&M oder Zara mit ihren großen Schuhabteilungen den klassischen Händlern zu. "Zara ist brutal im Trend, das spüren wir schon", sagte Weger der APA.

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378 Millionen Euro Umsatz im Vorjahr

Die Verzahnung zwischen Online und Offline gehe man nun offensiver an – kostenlosen Retouren und Gratislieferungen erteilte er jedoch eine Absage: "Wir haben es als Service, aber wir können es uns nicht leisten, gratis zu versenden. Wir glauben an den stationären Handel."

Die Leder & Schuh AG hat im vergangenen Jahr 378 Millionen Euro umgesetzt, rund sieben Millionen mehr als 2024. Das Unternehmen wurde 1872 in Graz gegründet und betreibt mit Humanic und Shoe4You mehr als 200 Filialen in neun europäischen Ländern. Aktuell sind gut 2.000 Mitarbeiter für die Grazer tätig.