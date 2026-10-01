i jö-Geschäftsführer Nikolai Scheurecker (l.) und Alexander Merklein, Stefan Klinglmair (Mitte), COO von Biogena Biogena Partner Nummer 17 jö Bonus Club holt bekannten Gesundheits-Riesen an Bord Ös-Sammeln für Vitamine und Longevity: Der jö Bonus Club wächst und tut sich erstmals mit einem Unternehmen aus dem Gesundheitssektor zusammen. Von Team Wirtschaft 01.10.2026, 19:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs laut eigenen Angaben größtes Kundenbindungsprogramm baut sein Partnernetzwerk aus. Mit dem Salzburger Gesundheitsunternehmen Biogena stößt ab sofort erstmals ein Partner aus dem Bereich Mikronährstoffe, Diagnostik und Prävention dazu.

Bonus Club wächst auf 17 Unternehmen an

Die gut 4,7 Millionen Mitglieder des jö Bonus Clubs können damit ab sofort in den teilnehmenden Biogena-Stores Punkte sammeln und diese wie gewohnt bei allen mittlerweile 17 jö-Partnern gegen Vergünstigungen einlösen. In einem späteren Schritt soll das Punktesammeln auch auf den Onlineshop des Unternehmens ausgeweitet werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Kundenbindungsprogramme sind immer auch ein Abbild gesellschaftlicher Entwicklungen", erklären Alexander Merklein und Nikolai Scheurecker, Geschäftsführer des jö Bonus Clubs. Themen wie Wohlbefinden und gesundes Altern hätten für viele Menschen deutlich an Bedeutung gewonnen. Mit Biogena erschließe man erstmals auch den Gesundheitsbereich und schaffe damit einen zusätzlichen Mehrwert, der für viele der Mitglieder von hoher Relevanz sei.

Über jö will man zusätzliche Gruppen erreichen

Auch auf Unternehmensseite verspricht man sich durch den Schritt eine enorme Hebelwirkung für die eigene Marke. "Gesundheit soll kein abstraktes Ziel sein, sondern im Alltag der Menschen einen festen Platz haben", betont Stefan Klinglmair, COO von Biogena.

Durch die Partnerschaft mit dem jö Bonus Club erreiche man Millionen Menschen in Österreich und erleichtere ihnen den Zugang zu wissenschaftlich fundierten Mikronährstoffen, persönlicher Beratung und den ganzheitlichen Gesundheitsangeboten.

Die Bilder des Tages i ?

Biogena lockt mit Willkommens-Angeboten

Zum Einstand lockt die Kooperation mit mehreren Willkommens-Angeboten für Karteninhaber: Im gesamten Oktober gibt es auf den ersten Einkauf 200 Extra-Ös. Von 1. bis 7. November 2026 folgt ein Rabatt von 15 Prozent auf einen Einkauf, ergänzt durch eine Geburtstagsaktion mit doppelten Ös sowie weiteren Vergünstigungen.