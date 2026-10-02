i Wiedereröffnung des Billa Plus in der Bergmillerstraße: Dort werden jetzt die neuen Scan & Go-Handscanner getestet. Helmut Graf Supermarkt-Revolution Neues Kassen-System ändert für Billa-Kunden alles Scannen schon im Gang, bezahlen erst am Ende: Billa testet in Wien Scan & Go. Klassische Kassen bleiben trotzdem bestehen. Von Team Wirtschaft 02.10.2026, 18:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Billa probiert ein neues Kassensystem aus. Im komplett erneuerten Billa Plus in der Bergmillergasse 7 in Wien-Penzing können Kunden ihre Einkäufe bereits während des Rundgangs durch den Markt selbst erfassen.

Dafür stehen direkt beim Eingang insgesamt 30 Handscanner bereit. Eine Registrierung ist nicht notwendig, auch eine App muss nicht auf dem Smartphone geöffnet werden. Gerät aus der Station nehmen, Einkauf starten und die gewünschten Produkte direkt am Regal scannen – so funktioniert das neue System.

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Nach dem Bestätigungston kann die Ware in den Einkaufswagen gelegt oder gleich eingepackt werden.

Scan & Go: Neues Kassen-System bei Billa i ?

Stückzahl lässt sich direkt ändern

Auch mehrere gleiche Produkte müssen nicht einzeln gescannt werden. Wer beispielsweise vier Packungen desselben Artikels kauft, kann die Stückzahl auf dem Gerät entsprechend erhöhen.

Ändert man beim Einkauf seine Meinung, lässt sich ein bereits erfasster Artikel auch wieder aus der digitalen Einkaufsliste entfernen.

Die jö-Karte sowie die neuen Rabattgutscheine können ebenfalls mit dem Handscanner genutzt werden.

QR-Code führt zur Express-Kassa

Sind alle Produkte erfasst, wird der Einkauf direkt auf dem Handscanner abgeschlossen. Anschließend erscheint auf dem Display ein QR-Code.

Dieser wird an einer eigenen Express-Kassa eingescannt. Dort erfolgt die Bezahlung. Danach kommt der Handscanner wieder zurück in seine Halterung.

Die bisherigen Bezahlmöglichkeiten verschwinden dadurch nicht. Sowohl klassische Kassen als auch die bekannten Selbstbedienungskassen bleiben bestehen. Scan & Go ist eine zusätzliche Möglichkeit für den Einkauf.

Test läuft an mehreren Standorten

Nicht nur in der Bergmillergasse kommt die neue Technik zum Einsatz. Auch der Billa Plus in der Lassallestraße in Wien-Leopoldstadt wurde damit ausgestattet.

Ende Oktober soll eine Filiale in Stockerau in Niederösterreich folgen. Vorerst handelt es sich um einen Testlauf. Wird das System von der Kundschaft gut angenommen, könnten weitere Märkte folgen.

Billa-Vorstand Kai Pataky erklärt, das System solle den Einkauf "noch einfacher und zeitsparender" machen und einen "raschen, möglichst effizienten Kassavorgang" ermöglichen.

Billa Plus wurde sechs Monate umgebaut

Der Standort in der Bergmillergasse wurde nicht zufällig für den Test ausgewählt. Wie berichtet, wurde der 2.434 Quadratmeter große Billa Plus rund sechs Monate lang umfassend modernisiert.

Neben der neuen Scan-&-Go-Technik wurden auch andere Bereiche des Marktes erneuert. Dazu gehören großzügige Bedientheken für Frischfleisch aus Österreich, eine ausgebaute Fischecke mit Räucherfisch sowie eine Vitamin- und Salatbar.

Auch frisches Sushi von Eat Happy wird angeboten. Dazu kommen eine größere Auswahl an frischen Kräutern und Pilzen, ein neues Blumenkonzept sowie ein eigener Bereich für Geschenkkörbe.

200 regionale Produkte im Regal

Auch das regionale Sortiment wurde ausgebaut. Insgesamt sind in der Filiale 200 Produkte von 43 regionalen Produzenten erhältlich.

Genannt werden unter anderem Wiener Delikatessgurken der Firma Frey, Paprikahenderln von Hink und Wiener Blün-Ketchup.

Billa-Vertriebsdirektor für Wien Hamed Mohseni erklärt, mit der Modernisierung wolle man "gezielt in die Nahversorgung in Wien" investieren.

Paketstation, E-Lader und Photovoltaik

Auch rund um den Einkauf wurde der Standort erweitert. Zur Ausstattung gehören eine DPD-Paketstation, eine Stromtankstelle für Elektroautos sowie eine Photovoltaikanlage.

Für Kunden stehen insgesamt 166 Parkplätze bereit, darunter fünf Behinderten- und zwei Familienstellplätze. Betreut wird der Billa Plus von einem rund 70-köpfigen Team um Marktmanagerin Jana Bauer.

Wien gehört für Billa zu den wichtigsten Regionen in Österreich. Laut Unternehmen gibt es in der Bundeshauptstadt derzeit 332 Standorte. Allein 2026 sollen dort 20,5 Millionen Euro investiert werden.