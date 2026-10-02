i Klimaticket-Besitzer bekommen bei Anker 20 Prozent Rabatt auf Mehlspeisen. Montage: iStock, Klimaticket Wissen viele nicht Neuer 20-%-Rabatt für alle KlimaTicket-Besitzer Das KlimaTicket bringt nicht nur freie Fahrt durch Österreich. Seit 1. Oktober gibt es einen neuen 20-Prozent-Rabatt bei ANKER. Von Leo Stempfl 02.10.2026, 10:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das KlimaTicket ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte. Ende 2025 waren in Österreich bereits rund 1,3 Millionen regionale KlimaTickets aktiv. Dazu kamen rund 314.000 aktive österreichweite KlimaTickets.

Damit besitzt mittlerweile mehr als jeder sechste Österreicher ein KlimaTicket. Besonders deutlich zeigt sich der Erfolg beim österreichweiten KlimaTicket: Ursprünglich wurde mit einem Potenzial von lediglich 110.000 Kunden gerechnet.

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Ganz billig ist die Öffi-Flatrate allerdings nicht mehr. Seit 1. Jänner 2026 kostet das KlimaTicket Ö Classic stolze 1.400 Euro pro Jahr. Dafür ist mit dem Ticket praktisch der gesamte öffentliche Linienverkehr in Österreich abgedeckt. Besitzer können damit unter anderem Züge, Busse und den städtischen Nahverkehr nutzen.

20 Prozent auf Mehlspeisen

Was viele nicht wissen: Mit dem KlimaTicket Ö gibt es noch eine ganze Reihe zusätzlicher Vergünstigungen. Neben dauerhaften Angeboten warten in der sogenannten Vorteilswelt auch regelmäßig wechselnde Aktionen.

Bei ANKER bekommen KlimaTicket-Besitzer beispielsweise alle drei Monate neue Gutscheine. Seit 1. Oktober gibt es dort einen neuen Rabatt, der vor allem Naschkatzen freuen dürfte. KlimaTicket-Ö-Besitzer erhalten 20 Prozent Rabatt auf Mehlspeisen. Die Vergünstigung gilt dabei auch für verpackte Ware.

So bekommst Du den Rabatt

Die Aktion gilt in den rund 100 teilnehmenden ANKER-Filialen. Um den Rabatt zu bekommen, muss einfach der entsprechende Gutschein vorgezeigt werden. Das Gutscheinbild kann direkt am Handy gezeigt werden, auch ein Screenshot reicht aus.

Zwei Standorte sind allerdings von der Aktion ausgenommen: Die ANKER-Filiale am Flughafen Wien in Schwechat sowie jene am Bahnhofsplatz 10 in Mödling machen bei der Aktion nicht mit.

Noch mehr Vorteile

Der Mehlspeisen-Rabatt ist aber längst nicht die einzige Vergünstigung für KlimaTicket-Besitzer. Wer regelmäßig einen Blick in die Vorteilswelt wirft, kann sich auch bei Mobilität, Freizeit, Kultur und Urlaub einiges ersparen.

So gibt es etwa beim City Airport Train 50 Prozent Rabatt auf das Ticket. Bei WienMobil Rad beträgt die Ermäßigung ebenfalls 50 Prozent, bei nextbike Niederösterreich ist die erste Stunde jeder Ausleihe gratis.

Auch Kulturfans können sparen. Im Technischen Museum Wien, im KunstHausWien, im mumok, im MAK und in der Heidi Horten Collection gibt es jeweils 20 Prozent Ermäßigung auf den Eintritt. Bei Time Travel Vienna sind es zehn Prozent.

Auch bei Hotels warten Rabatte. Im Hotel Daniel in Wien und Graz gibt es bei entsprechender Buchung 20 Prozent Ermäßigung auf die Tagesrate inklusive Frühstück. Bei harry's home hotels & apartments sind ebenfalls 20 Prozent drinnen, das RETTER Bio-Natur-Resort gewährt zehn Prozent auf ausgewählte Urlaubsangebote.

Wer Hunger bekommt, findet neben ANKER noch einen weiteren Vorteil: Bei Joseph Brot bekommen KlimaTicket-Besitzer beim Kauf eines Ur-Gut Kornspitz oder Dinkelspitz einen zweiten gratis dazu.