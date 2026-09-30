i Der VCÖ schlägt zum Spritsparen neue vorübergehende Tempolimits vor – auf Freilandstraßen etwa 90 statt 100. iStock Auch Ruf nach Öffi-Rabatt Spritpreis-Rekord: Experten fordern jetzt Tempo 90 Neue Tempolimits könnten Spritkosten massiv senken, sagt er VCÖ. Gefordert werden 90 statt 100 auf Freilandstraßen und 120 statt 130 auf der Autobahn. Von Angela Sellner 30.09.2026, 22:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die hohen Spritpreise sorgen für neue Forderungen an die Politik. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) will den Treibstoffverbrauch in Österreich rasch senken und schlägt dafür vorübergehend niedrigere Tempolimits sowie deutlich billigere Öffi-Tickets vor.

Konkret sollen auf Freilandstraßen nur noch 90 statt 100 km/h erlaubt sein. Auf Autobahnen fordern die VCÖ-Experten Tempo 120 statt 130. Noch stärker wäre der Eingriff mit Tempo 80 auf Freilandstraßen und Tempo 100 auf Autobahnen und Schnellstraßen.

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Bis 46 Millionen Euro weniger

Nach Berechnungen des Umweltbundesamts, auf die sich der VCÖ beruft, könnten Tempo 90 und 120 den Spritverbrauch um rund 110 Millionen Liter pro Jahr reduzieren. Das entspreche derzeit Spritkosten von rund 19 Millionen Euro pro Monat.

Bei Tempo 80 beziehungsweise 100 wären es laut VCÖ sogar rund 22 Millionen Liter weniger Sprit pro Monat. Die Ersparnis wird mit insgesamt rund 46 Millionen Euro monatlich beziffert.

"Das ist viel Geld. Zusätzlich sinkt die Lärm- und Abgasbelastung, die Verkehrssicherheit steigt und weniger Geld fließt für Erdölimporte von Österreich ins Ausland", betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk.

20 Prozent Klimaticket-Rabatt

Doch nicht nur Autofahrer sollen ihr Verhalten ändern. Der VCÖ fordert zusätzlich eine zeitlich begrenzte Öffi-Preisbremse: Das österreichweite Klimaticket sowie die regionalen Klimatickets sollen um 20 Prozent billiger angeboten werden.

Damit soll der Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn oder Park & Ride attraktiver werden. Unternehmen sollen zusätzlich Öffi-Jobtickets, Jobräder und Fahrgemeinschaften stärker unterstützen.

Eine Öffi-Preisbremse fordern auch die Grünen vehement. Die Ticketpreise wurden dort zuletzt vielfach angehoben.

Rekord-Spritpreise

Hintergrund sind die auf bisher in Österreich unbekannte Höhen gestiegenen Treibstoffpreise. Im September lag der österreichweite Medianpreis für Diesel laut VCÖ bei durchschnittlich 2,20 Euro pro Liter. Eurosuper kostete im Schnitt 1,92 Euro.

Die Bilder des Tages i ?

Neben der neuen Spritpreisbremse der Regierung – die ab 1. Oktober eine Entlastung um 12,2 Cent je Liter Benzin und Diesel bringt – steht mit den Vorschlägen der VCÖ-Experten nun ein weiteres Maßnahmenpaket zur Diskussion – mit weniger Tempo auf der Straße und billigeren Öffis.