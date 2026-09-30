i Andrea Kdolsky ist verstorben. Sabine Hertel Langer Kampf gegen Krebs Ex-Ministerin Andrea Kdolsky verstorben Die ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky ist tot. Die 63-Jährige hat am Mittwoch ihren jahrelangen Kampf gegen den Krebs verloren. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 18:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich trauert um Andrea Kdolsky. Die frühere Gesundheitsministerin, Ärztin und Autorin ist am Mittwoch ihrer Krebserkrankung erlegen. Nach "Heute"-Informationen wurde Kdolsky in den vergangenen Tagen auf der Palliativstation der Klinik Oberwart behandelt. Nun hat die ehemalige Ministerin den Kampf gegen die Krankheit verloren.

Ihre Erkrankung hatte Kdolsky vor drei Jahren öffentlich gemacht. Sie entschied sich bewusst dafür, offen über den Krebs zu sprechen und anderen Betroffenen damit Mut zu machen.

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Noch Anfang dieses Jahres hatte die ehemalige Ministerin mit "Heute" ausführlich über ihre Erkrankung und die belastenden Therapien gesprochen. Ihre Erfahrungen verarbeitete sie auch in ihrem Buch "Blume in der Wüste".

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"Deine Stimme wird fehlen"

Ihr ehemaliger Lebensgefährte Philipp Ita nahm auf Facebook Abschied von Kdolsky. Er beschreibt sie als "einen außergewöhnlichen Menschen" und erinnert an ihren Einsatz für andere. Besonders hebt er ihren Umgang mit ihrer Krebserkrankung hervor: "Andrea, in deinen letzten drei Jahren hast du uns gezeigt, was es bedeutet, selbst in schwersten Zeiten mutig, optimistisch und zuversichtlich zu bleiben." Seine Abschiedsworte: "Deine Stimme wird fehlen. Aber sie wird nicht verstummen. Adieu, liebe Andrea, wir sehen uns wieder!"

Von der Ärztin zur Gesundheitsministerin

Die gebürtige Wienerin wechselte aus dem Gesundheitswesen in die Spitzenpolitik. Im Jänner 2007 wurde die ÖVP-Politikerin in der Regierung von Bundeskanzler Alfred Gusenbauer zur Bundesministerin für Gesundheit und Frauen ernannt. Ab März 2007 leitete sie das neu zugeschnittene Ressort für Gesundheit, Familie und Jugend.

Bis zum Ende der Regierung Gusenbauer im Dezember 2008 blieb Kdolsky Ministerin. Vor ihrem Einstieg in die Bundesregierung war die Medizinerin unter anderem Krankenhausmanagerin und 2006 medizinische Geschäftsführerin der Niederösterreichischen Landeskliniken-Holding.