i Bei Billa piept's jetzt gewaltig – "Heute" durfte das neue Kassensystem bereits testen. HEUTE Keine Warteschlangen mehr Billa überrascht Kunden mit neuem Kassen-System Billa testet in mehreren Filialen das neue Selbstbedienungssystem Scan & Go. Kunden scannen ihre Produkte dabei schon während des Einkaufs. Von Newsdesk Heute 02.10.2026, 13:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einkaufswagen schnappen, Produkte selbst scannen und am Ende nur noch bezahlen: Billa probiert in Österreich ein neues System aus. Im runderneuerten Billa Plus in der Bergmillergasse in Wien kommt erstmals Scan & Go zum Einsatz.

Die klassischen Kassen und die bisherigen Selbstbedienungskassen bleiben weiterhin bestehen. Scan & Go bietet Kunden eine zusätzliche Möglichkeit für ihren Einkauf.

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30 Handscanner stehen bereit

Beim Eingang können Kunden einen von insgesamt 30 Handscannern nehmen. Während des Einkaufs wird der Strichcode jedes gewünschten Produkts mit dem Gerät gescannt. Nach dem Bestätigungston kann die Ware eingepackt werden.

Eingaben lassen sich auf dem Gerät auch manuell korrigieren oder ergänzen. Zudem können die jö-Karte sowie die neuen Rabattbons verwendet werden.

Bezahlt wird an eigener Express-Kassa

Sind alle Produkte eingescannt, wird der Einkauf direkt auf dem Handscanner beendet. Anschließend erscheint ein QR-Code.

Dieser wird an einer eigenen Express-Kassa eingescannt. Dort erfolgt schließlich die Bezahlung.

Scan & Go wird derzeit auch in der Billa-Filiale in der Wiener Lassallestraße getestet. Ende Oktober soll Stockerau als weiterer Standort dazukommen. Wird das System von den Kunden gut angenommen, sollen weitere Märkte folgen.

Billa will Einkauf beschleunigen

Billa-Vorstand Kai Pataky erklärt, mit Scan & Go setze man "erstmals im österreichischen Lebensmittelhandel auf eine Lösung, die den Einkauf noch einfacher und zeitsparender macht".

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Mit dem neuen System wolle Billa für einen "raschen, möglichst effizienten Kassavorgang" sorgen.