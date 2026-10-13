Startseite Österreich Oberösterreich
Dominik und Resi kochen gemeinsam Resis Lieblings-Rezepte nach!
Dominik und Resi kochen gemeinsam Resis Lieblings-Rezepte nach!
zVg
Tausende Likes

Gehen viral! Profi und Resi (8) kochen Familienrezepte

Ein Profikoch und eine kleine Hobby-Köchin gingen im Netz viral. Was Dominik Süss und Resi gemeinsam in der Küche zaubern, begeistert Tausende.
Von Jana Stanek
13.10.2026, 05:35
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Süßes Duo – Profikoch Dominik Süss (27) und die zuckersüße Hobby-Köchin Resi (8) verzaubern derzeit das Internet. Gemeinsam kochen die beiden die Lieblingsrezepte der Achtjährigen in Dominiks Gasthof Süss". Der Oberösterreicher arbeitete bereits in zwei Michelin-Restaurants, ist also die perfekte Unterstützung für Resi, die Rezepte ihrer Oma und ihren eigenen viralen Hit mit ins Gasthaus bringt.

Perfektes Koch-Team

Resi selbst ist auf Social Media auch keine Unbekannte – schon länger bäckt und kocht sie leidenschaftlich und blieb auch dem Koch-Profi Dominik Süss nicht unbemerkt: "Ich verfolge Resis Videos schon seit ihrem Mango Lassi und find es einfach unglaublich toll, wenn junge Menschen kochen", erzählt der 27-Jährige gegenüber "Heute".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Die Hobby-Köchin und der Profi zaubern zusammen Speisen und Getränke.
Die Hobby-Köchin und der Profi zaubern zusammen Speisen und Getränke.
zVg

Also zögerte er nicht lange, schrieb Resi an und lud sie zu sich in die Profi-Küche nach Oberkappel (OÖ) in den Gasthof Süss ein.

Auch interessant

Spanischer Trick: So schmeckt Reis viel besser
Sterneküche & Omis: SPAR Mahlzeit! feiert Jubiläum
Goa ned Blunz'n! So klappt ein veganes Blutwurst-Gröstl

Auf Social Media Viral

Schon bald standen die beiden zusammen in der Küche, bereiteten Resis berühmtes Mango-Lassi und die Zwetschkenpofesen ihrer Oma zu. Jedes Rezept hat die achtjährige Hobby-Köchin feinsäuberlich mit der Hand in ihr Kochbuch geschrieben. "Die Videos gingen auf allen Plattformen viral. Alleine das Mango-Lassi von uns beiden hatte auf Instagram über 400.000 Aufrufe in einer Woche", freute sich Dominik.

Doch viel wertvoller für die beiden: "Verwandt sind die Resi und ich übrigens nicht. Resi ist acht, ich bin 27, und seit unserem ersten gemeinsamen Kochen sind wir richtig gute Freunde."

JS, 13.10.2026, 05:35
Mehr zum Thema
Rezepte Kochen Instagram TikTok

Weiterlesen

Weitere Storys
Kids Food Essen
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote