Gehen viral! Profi und Resi (8) kochen Familienrezepte

Süßes Duo – Profikoch Dominik Süss (27) und die zuckersüße Hobby-Köchin Resi (8) verzaubern derzeit das Internet. Gemeinsam kochen die beiden die Lieblingsrezepte der Achtjährigen in Dominiks Gasthof Süss". Der Oberösterreicher arbeitete bereits in zwei Michelin-Restaurants, ist also die perfekte Unterstützung für Resi, die Rezepte ihrer Oma und ihren eigenen viralen Hit mit ins Gasthaus bringt.
Resi selbst ist auf Social Media auch keine Unbekannte – schon länger bäckt und kocht sie leidenschaftlich und blieb auch dem Koch-Profi Dominik Süss nicht unbemerkt: "Ich verfolge Resis Videos schon seit ihrem Mango Lassi und find es einfach unglaublich toll, wenn junge Menschen kochen", erzählt der 27-Jährige gegenüber "Heute".
Also zögerte er nicht lange, schrieb Resi an und lud sie zu sich in die Profi-Küche nach Oberkappel (OÖ) in den Gasthof Süss ein.
Schon bald standen die beiden zusammen in der Küche, bereiteten Resis berühmtes Mango-Lassi und die Zwetschkenpofesen ihrer Oma zu. Jedes Rezept hat die achtjährige Hobby-Köchin feinsäuberlich mit der Hand in ihr Kochbuch geschrieben. "Die Videos gingen auf allen Plattformen viral. Alleine das Mango-Lassi von uns beiden hatte auf Instagram über 400.000 Aufrufe in einer Woche", freute sich Dominik.
Doch viel wertvoller für die beiden: "Verwandt sind die Resi und ich übrigens nicht. Resi ist acht, ich bin 27, und seit unserem ersten gemeinsamen Kochen sind wir richtig gute Freunde."