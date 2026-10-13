i Dominik und Resi kochen gemeinsam Resis Lieblings-Rezepte nach! zVg Tausende Likes Gehen viral! Profi und Resi (8) kochen Familienrezepte Ein Profikoch und eine kleine Hobby-Köchin gingen im Netz viral. Was Dominik Süss und Resi gemeinsam in der Küche zaubern, begeistert Tausende. Von Jana Stanek 13.10.2026, 05:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Süßes Duo – Profikoch Dominik Süss (27) und die zuckersüße Hobby-Köchin Resi (8) verzaubern derzeit das Internet. Gemeinsam kochen die beiden die Lieblingsrezepte der Achtjährigen in Dominiks Gasthof Süss". Der Oberösterreicher arbeitete bereits in zwei Michelin-Restaurants, ist also die perfekte Unterstützung für Resi, die Rezepte ihrer Oma und ihren eigenen viralen Hit mit ins Gasthaus bringt.

Perfektes Koch-Team

Resi selbst ist auf Social Media auch keine Unbekannte – schon länger bäckt und kocht sie leidenschaftlich und blieb auch dem Koch-Profi Dominik Süss nicht unbemerkt: "Ich verfolge Resis Videos schon seit ihrem Mango Lassi und find es einfach unglaublich toll, wenn junge Menschen kochen", erzählt der 27-Jährige gegenüber "Heute".

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Die Hobby-Köchin und der Profi zaubern zusammen Speisen und Getränke. zVg

Also zögerte er nicht lange, schrieb Resi an und lud sie zu sich in die Profi-Küche nach Oberkappel (OÖ) in den Gasthof Süss ein.

Auf Social Media Viral

Schon bald standen die beiden zusammen in der Küche, bereiteten Resis berühmtes Mango-Lassi und die Zwetschkenpofesen ihrer Oma zu. Jedes Rezept hat die achtjährige Hobby-Köchin feinsäuberlich mit der Hand in ihr Kochbuch geschrieben. "Die Videos gingen auf allen Plattformen viral. Alleine das Mango-Lassi von uns beiden hatte auf Instagram über 400.000 Aufrufe in einer Woche", freute sich Dominik.

Bilder: Margaret Hamiltons Wirken in Bildern i ?

Doch viel wertvoller für die beiden: "Verwandt sind die Resi und ich übrigens nicht. Resi ist acht, ich bin 27, und seit unserem ersten gemeinsamen Kochen sind wir richtig gute Freunde."