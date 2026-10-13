i Der Mann ließ die Vorgehensweise der Firma nicht auf sich sitzen und wandte sich an die Arbeiterkammer. (Symbolbild) iStock, AK OÖ AK geht vor Gericht "Existenzbedrohend" – Arbeiter muss um Lohn kämpfen Sie waren am Verzweifeln: Nach der Kündigung eines Arbeiters wussten er und seine Familie nicht mehr weiter. Die Arbeiterkammer musste einschreiten. Von Oberösterreich Heute 13.10.2026, 03:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nachdem das Dienstverhältnis aufgelöst worden war, erhielt der Lagerarbeiter lediglich die Endabrechnung. Seine Ansprüche wurden aber nicht ausbezahlt – obwohl Beschäftigte in jedem Fall Anspruch auf das bereits verdiente Entgelt haben.

Für den Betroffenen und seine Angehörigen war die Situation "existenzbedrohend", berichtet die Arbeiterkammer OÖ. Denn der Mann musste seinen privaten Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

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Er ließ die Vorgehensweise nicht auf sich sitzen und schaltete die AK-Experten ein. Diese intervenierten gleich zweimal beim Unternehmen – ohne Erfolg. Daraufhin brachten sie eine Klage beim Landesgericht Linz ein.

Erst als das Gericht der Firma einen Zahlungsbefehl zugestellt hatte, überwies sie den offenen Lohn und die anteiligen Sonderzahlungen. In Summe waren es etwas mehr als 4.000 Euro brutto.

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"Unterstützen vor Gericht"

AK-Präsident Andreas Stangl rät Arbeitnehmern, die gekündigt wurden, sich so schnell wie möglich an den Betriebsrat, die Gewerkschaft oder die Kammer zu wenden. "Wenn unsere Mitglieder um ihre arbeitsrechtlichen Ansprüche gebracht werden, unterstützen wir sie, wenn es sein muss, auch vor Gericht."