i Der Zechpreller sitzt jetzt in der Welser Justizanstalt. (Symbolbild) Daniel Scharinger (Archivbild), iStock 15 Delikte in Österreich Zechpreller radelt von Hotel zu Hotel, landet im Häfn Ein 32-Jähriger soll auf seiner Tour durch Österreich 15 Delikte begangen haben. In Bad Goisern endete seine Reise schließlich in Handschellen. Von Oberösterreich Heute 12.10.2026, 09:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einchecken, essen, trinken – und dann verschwinden, ohne die Rechnung zu begleichen: Mit dieser Masche soll ein 32-Jähriger von Unterkunft zu Unterkunft gezogen sein. Seine Reise absolvierte der Mann mit dem Fahrrad.

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Hotelbetreiber schlug Alarm

Seit Ende August konnten dem moldawischen Staatsbürger laut Polizei insgesamt 15 Delikte in Österreich nachgewiesen werden. Der Verdächtige übernachtete in den Unterkünften und konsumierte dort Speisen und Getränke. Bezahlt haben soll er dafür nicht.

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In Bad Goisern (Bez. Gmunden) war die Tour schließlich vorbei: Ein Hotelbetreiber erstattete Anzeige, weil der Gast seine Rechnungen nicht beglichen hatte. Am 25. September wurde der 32-Jährige festgenommen und anschließend in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

Auch in Deutschland unter Verdacht

Auf seiner Reise soll sich der Mann außerdem bei mehreren Gelegenheiten fremdes Eigentum angeeignet haben. Die Polizei wirft ihm neben den unbezahlten Aufenthalten auch Gelegenheitsdiebstähle vor. Die Ermittlungen ergaben zudem, dass der Verdächtige auch in Deutschland beschuldigt wird: Dort werden ihm zumindest sechs gleichartige Taten zur Last gelegt.