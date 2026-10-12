Zechpreller radelt von Hotel zu Hotel, landet im Häfn

Einchecken, essen, trinken – und dann verschwinden, ohne die Rechnung zu begleichen: Mit dieser Masche soll ein 32-Jähriger von Unterkunft zu Unterkunft gezogen sein. Seine Reise absolvierte der Mann mit dem Fahrrad.
Seit Ende August konnten dem moldawischen Staatsbürger laut Polizei insgesamt 15 Delikte in Österreich nachgewiesen werden. Der Verdächtige übernachtete in den Unterkünften und konsumierte dort Speisen und Getränke. Bezahlt haben soll er dafür nicht.
In Bad Goisern (Bez. Gmunden) war die Tour schließlich vorbei: Ein Hotelbetreiber erstattete Anzeige, weil der Gast seine Rechnungen nicht beglichen hatte. Am 25. September wurde der 32-Jährige festgenommen und anschließend in die Justizanstalt Wels eingeliefert.
Auf seiner Reise soll sich der Mann außerdem bei mehreren Gelegenheiten fremdes Eigentum angeeignet haben. Die Polizei wirft ihm neben den unbezahlten Aufenthalten auch Gelegenheitsdiebstähle vor. Die Ermittlungen ergaben zudem, dass der Verdächtige auch in Deutschland beschuldigt wird: Dort werden ihm zumindest sechs gleichartige Taten zur Last gelegt.