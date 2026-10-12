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Die Plakate warnen jetzt vor einer Gefahr, die oft unterschätzt wird.
Die Plakate warnen jetzt vor einer Gefahr, die oft unterschätzt wird.
Linz AG, "Heute"
Geht um Batterien und Akkus

"Brandheiß" – große Stadt warnt jetzt ganze Bevölkerung

Eine Mülltonne in Flammen, Batterien mit bösem Blick: In Linz wird vor Gefahren im Abfall gewarnt. Jetzt gibt's fürs richtige Entsorgen Geschenke.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
12.10.2026, 05:00
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Auf einem Plakat in Linz gerät eine schwarze Mülltonne ordentlich ins Schwitzen: Rundherum lodern Flammen, eine Batterie fletscht die Zähne. "Mir ist brandheiß!", steht darüber. Hinter dem ungewöhnlichen Motiv steckt eine ernste Warnung der Linz AG: "Batterien & Akkus niemals in den Müll! Brandgefahr!"

Versteckte Brandgefahr

Jetzt rückt die Gefahr erneut ins Rampenlicht: Von 12. bis 17. Oktober läuft eine österreichweite Aktionswoche gegen Batteriebrände. Denn falsch entsorgte Batterien und Akkus können nicht nur in der Tonne, sondern auch in Müllfahrzeugen und Abfallbehandlungsanlagen Brände auslösen.

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Besonders tückisch: Nicht jedem ausrangierten Gegenstand sieht man seinen Energiespeicher an. Auch in Leuchtschuhen, elektronischen Grußkarten oder Kinderspielzeug können Batterien stecken. Dazu kommen elektrische Zahnbürsten, kabellose Kopfhörer und Einweg-E-Zigaretten.

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Geschenke fürs Abgeben

All das darf nicht einfach im Restmüll oder einer anderen Mülltonne verschwinden. Batterien und Akkus gehören ins Altstoffsammelzentrum oder zu einer Rücknahmestelle im Handel. Wer seine alten Batterien und Akkus während der Aktionswoche in einem Linzer Altstoffsammelzentrum abgibt, bekommt frische Energie zurück: Als Dankeschön gibt’s eine Packung mit vier neuen AA-Batterien und eine Batteriesammelbox.

Beim Gewinnspiel vor Ort winken außerdem Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 50 Euro. Insgesamt werden 6.500 Euro verlost. Auch die Feuerwehr ist dabei: Am 12. und 13. Oktober beim ASZ Nebingerknoten sowie am 15. und 16. Oktober beim ASZ Mostnystraße stehen jeweils von 13 bis 17 Uhr Löschübungen und Entsorgungstipps auf dem Programm.

red,12.10.2026, 05:00
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