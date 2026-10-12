i Seit Monaten hat Langenstein (Bez. Perg) keinen Nahversorger. Jetzt meldet sich Ortschef Christian Aufreiter. Gemeinde Langenstein "Spätestens Ende März ..." Einziger Nahversorger weg – jetzt macht Ortschef Ansage Nach dem Aus für Unimarkt verloren viele Orte ihren Lebensmittelhändler. Jetzt gibt es überraschende Neuigkeiten aus einer betroffenen Gemeinde. Von Oberösterreich Heute 12.10.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Herbst des Vorjahres erschütterte ein Beben die Handelsbranche: Die Lebensmittelkette Unimarkt mit der Zentrale Traun (Bez. Linz-Land) gab ihren Rückzug bekannt. Betroffen: rund 90 Standorte und Hunderte Jobs.

Vereinzelt kam es später zum Aufatmen: Für mehrere Filialen wurden in Verhandlungen Zukunftskonzepte gefunden. Sowohl der Rewe-Konzern als auch Mitbewerber Spar übernahmen zahlreiche Geschäfte.

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Lange Gesichter gab es hingegen in Langenstein (Bez. Perg): In der 2.600-Einwohner-Gemeinde schloss ebenfalls der Unimarkt. Nachfolger war lange Zeit keiner in Sicht.

Jetzt endlich die gute Nachricht: Es sei ihm gelungen, die Nahversorgung im Ort langfristig zu sichern, so Bürgermeister Christian Aufreiter (SPÖ). "Spätestens Ende März 2027 wird ein neuer Adeg-Markt eröffnet."

Neben einem umfassenden Angebot an Lebensmitteln seien auch eine Trafik, Lotto und Toto, ein Bankomat, eine Ladestation für E-Autos sowie eine Poststelle vorgesehen. Der neue Betreiber möchte laut dem Ortschef zudem verstärkt heimische Produkte in das Sortiment aufnehmen.

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"Auf Zusammenhalt ist Verlass"

"Die Suche nach einem geeigneten Betreiber war anspruchsvoll", berichtet der Politiker. Als nächste Schritte müssen die Verträge in einer Sondersitzung des Gemeinderates beschlossen und notwendige Umbaumaßnahmen umgesetzt werden.

Entscheidend für den dauerhaften Erfolg werde sein, dass man das Angebot gemeinsam und regelmäßig nutze. "Ich bin zuversichtlich, denn auf den Zusammenhalt der Langensteinerinnen und Langensteiner ist Verlass", sagt Aufreiter.