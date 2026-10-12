Eichhörnchen auf Straße, dann stürzt Biker in Graben

Die Tour nahm ein abruptes Ende: Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Perg war am Sonntag gegen 17.20 Uhr auf der Langenbachstraße (L1436) von Waldhausen in Richtung B3 unterwegs, als plötzlich ein Eichhörnchen die Fahrbahn querte.
Laut Polizei wurde der junge Lenker durch das Tier abgelenkt. In einer Linkskurve kam er rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Motorrad in den Straßengraben.
Eine zufällig vorbeikommende Autofahrerin bemerkte den Unfall und schlug sofort Alarm. Sie setzte die Rettungskette in Gang.
Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Amstetten geflogen.