Startseite Österreich Oberösterreich
Das Eichhörnchen lenkte den 19-Jährigen ab, als er auf der L1436 fuhr. (Symbolbild)
Das Eichhörnchen lenkte den 19-Jährigen ab, als er auf der L1436 fuhr. (Symbolbild)
Google, iStock
19-Jähriger verletzt

Eichhörnchen auf Straße, dann stürzt Biker in Graben

Ein plötzlich auftauchendes Eichhörnchen lenkte einen jungen Motorradfahrer im Bezirk Perg ab. Seine Fahrt endete im Straßengraben.
Von Oberösterreich Heute
12.10.2026, 14:54
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die Tour nahm ein abruptes Ende: Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Perg war am Sonntag gegen 17.20 Uhr auf der Langenbachstraße (L1436) von Waldhausen in Richtung B3 unterwegs, als plötzlich ein Eichhörnchen die Fahrbahn querte.

19-Jähriger stürzte in Graben

Laut Polizei wurde der junge Lenker durch das Tier abgelenkt. In einer Linkskurve kam er rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Motorrad in den Straßengraben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Eine zufällig vorbeikommende Autofahrerin bemerkte den Unfall und schlug sofort Alarm. Sie setzte die Rettungskette in Gang.

Auch interessant

Motorrad überschlägt sich: Lenker in Acker geschleudert
Biker stürzt auf B 28 – Hubschrauber im Einsatz
Ausfahrt mit Harley Davidson endet für Paar im Spital

Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Amstetten geflogen.

red, Akt. 12.10.2026, 14:57, 12.10.2026, 14:54
Mehr zum Thema
Tiere Nagetiere Motorrad Verkehrsunfall

Weiterlesen

Weitere Storys
Krankenhaus Perg Oberösterreich
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote