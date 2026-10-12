i Das Eichhörnchen lenkte den 19-Jährigen ab, als er auf der L1436 fuhr. (Symbolbild) Google, iStock 19-Jähriger verletzt Eichhörnchen auf Straße, dann stürzt Biker in Graben Ein plötzlich auftauchendes Eichhörnchen lenkte einen jungen Motorradfahrer im Bezirk Perg ab. Seine Fahrt endete im Straßengraben. Von Oberösterreich Heute 12.10.2026, 14:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Tour nahm ein abruptes Ende: Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Perg war am Sonntag gegen 17.20 Uhr auf der Langenbachstraße (L1436) von Waldhausen in Richtung B3 unterwegs, als plötzlich ein Eichhörnchen die Fahrbahn querte.

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19-Jähriger stürzte in Graben

Laut Polizei wurde der junge Lenker durch das Tier abgelenkt. In einer Linkskurve kam er rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Motorrad in den Straßengraben.

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Eine zufällig vorbeikommende Autofahrerin bemerkte den Unfall und schlug sofort Alarm. Sie setzte die Rettungskette in Gang.

Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Amstetten geflogen.