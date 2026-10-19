i Jetzt "Heute"-App downloaden und Vorteile sichern Bild: iStock Jetzt downloaden "Heute"-App: Einloggen und exklusive Vorteile sichern Exklusive Gewinnspiele, Rabatte und mehr: Mit deinem Profil in der "Heute"-App bekommst du jetzt mehr als News. So einfach geht’s. Von Advertorial Heute 19.10.2026, 09:17 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die "Heute"-App liefert dir täglich alles, was Österreich bewegt, direkt aufs Handy. Ab sofort lohnt sich der Download doppelt: Mit deinem persönlichen Profil öffnest du dir eine ganze Welt an Vorteilen, die es nur für angemeldete User gibt.

In drei Schritten zu deinen Vorteilen: App downloaden: Die "Heute"-App gibt es im App Store und bei Google Play.

Einloggen: Melde dich an oder lege in wenigen Sekunden dein Profil an.

Vorteile sichern: Schon kannst du alle exklusiven Angebote nutzen.

Mitreden, liken, nichts verpassen

Mit deinem Profil kommentierst und likest du Beiträge ganz einfach. In deiner persönlichen Profil-Übersicht findest du alle deine Kommentare und Diskussionen gesammelt auf einen Blick.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Exklusive Gewinnspiele

Alle angemeldeten User mit Profil erhalten Zugang zu exklusiven und hochwertigen Gewinnspielen, die es sonst nirgends gibt. Einloggen, mitspielen und mit etwas Glück gewinnen.

Exklusive Rabatte

Ob Events und Veranstaltungen, Haushaltsprodukte, Accessoires oder Reisen: Als angemeldeter User profitierst du von exklusiven Rabatten bei unseren Partnern.

Und das ist erst der Anfang

In den kommenden Wochen warten noch viele weitere Vorteile auf dich. Es zahlt sich also aus, regelmäßig in der App vorbeizuschauen.