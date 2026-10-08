Karten fürs Halloween-Event im LEGOLAND® Deutschland

Hexenhüte auf, Vampirzähne hinein und auf zum großen Gruselabenteuer ins LEGOLAND® Deutschland Resort: Im Familienfreizeitpark in Günzburg wird täglich bis 8. November Halloween gefeiert.

Zwischen Kürbissen, Spinnweben und den fröhlichen LEGOLAND Halloween-Bewohnern dürfen Kinder nach Herzenslust Streiche spielen und sich auf ein schrecklich-schönes Programm freuen: Es gibt Halloween-Shows, Kinderdisco, am Hexenhaus heißt es "Süßes oder Saures" und im MINILAND führt das Strohballen-Labyrinth alle in die Irre.

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Gruselspaß und Nervenkitzel im bayerischen Günzburg

In den LEGO® Studios sorgt ein verrücktes Halloween-Filmabenteuer für Kino-Spaß und als besonderes Highlight zieht an allen Samstagen die große LEGOLAND Parade im Halloween-Look durch den Park – bei langen Öffnungszeiten bis 20 Uhr. Änderungen vorbehalten.

Auch abseits des Events gibt es viel zu erleben: Vom Ritt auf dem Feuerdrachen und Kopfüber-Fahrt im Himmelslöwen MAXIMUS bis zum interaktiven 4D-Fahrspaß in LEGO NINJAGO® The Ride oder in der Tempel X-pedition.

Weitere Informationen findest du auf: www.LEGOLAND.de

Jetzt mitmachen & gewinnen!

Halloween im LEGOLAND Park bietet Gruselspaß für Groß und Klein! Mit etwas Glück kannst du live dabei sein: Trage einfach deine wichtigsten Kontaktdaten im untenstehenden Gewinnspielformular ein und klicke auf "Teilnehmen". Viel Glück!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 16. Oktober 2026, 09:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.