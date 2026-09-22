i Star-DJ Mahmut Orhan in Wien o3 Agency Nach Ticket-Storno Mahmut Orhan: Konzert in der Pyramide findet statt Viele Fans wurden am Dienstagnachmittag vom Ticket-Storno überrascht, doch das Konzert findet statt: Ein neuer Veranstalter hat übernommen. Von Advertorial Heute 22.09.2026, 17:22 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Aufregung sorgte am Dienstag eine E-Mail von oeticket: Alle, die über die Plattform Tickets für Mahmut Orhan gekauft hatten, wurden informiert, dass ihre Karten storniert werden. Grund dafür ist der ursprüngliche Veranstalter. Dieser ist auch als Veranstalter des Beatpatrol Festival aufgetreten. Das Festival Anfang September in der Freudenau hatte mit stundenlangen Wartezeiten und abgesagten Acts für Schlagzeilen gesorgt.

Neuer Veranstalter übernimmt

Die gute Nachricht für alle Fans: Das Konzert selbst ist nicht abgesagt. Die Organisation hat die Lil Pony Event GmbH mit Sitz in Wien übernommen. Mit dem Beatpatrol-Veranstalter hat das Unternehmen nichts zu tun.

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Der türkische Deep-House-Star legt damit wie angekündigt am Samstag, 3. Oktober, in der Pyramide Vösendorf auf. Es ist sein erster Auftritt in Österreich. Einlass ist um 21 Uhr, gefeiert wird bis 4 Uhr früh. Mit dabei sind außerdem Sona, Dominique Folie sowie Luna & Lenthe.

Das gilt jetzt für deine Tickets

oeticket-Karten sind ungültig. Sie bekommen den vollen Kaufpreis automatisch zurück, laut Ö-Ticket ist die Rückbuchung bereits veranlasst. Sie müssen dafür nichts tun.

Tickethead-Karten bleiben gültig. Wer bereits über Tickethead gekauft hat, ist nicht betroffen.

Neue Tickets gibt es nur noch über Tickethead. Der offizielle Verkauf läuft ab sofort ausschließlich dort.

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