i Freitag, 6. November 2026 im Club EXIL, Marktstraße 13, 2331 Vösendorf BIOSPHERE: The Techno Spirit of 1997 Der Rave kehrt zurück BIOSPHERE bringt den Techno Spirit von 1997 zurück Am 6. November verwandelt sich der Club EXIL in Vösendorf in ein Raumschiff, und die Wiener Techno-Legende BIOSPHERE schreibt ein neues Kapitel. Von Advertorial Heute 09.10.2026, 09:06 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manche Nächte vergisst man nicht. Für viele Wiener Raver gehören die späten 90er genau dazu: Gazometer-Raves, die Free Party am Ring und BIOSPHERE, eine Eventreihe, die damals den Sound der Stadt mitgeprägt hat. Fast drei Jahrzehnte später kehrt sie zurück, unter dem Motto „The Techno Spirit of 1997" und mit dem Leitgedanken „BIONAUTS UNITE!".

Ein Raumschiff mit drei Floors

Am Freitag, 6. November 2026, wird der Club EXIL in Vösendorf zum mehrdimensionalen Erlebnis. Drei eigenständige Floors, eine opulente Licht- und Lasershow, Visuals von 4YOUREYE und das leistungsstarke Lambda-Labs-Soundsystem schaffen eine Umgebung, in der Musik körperlich erlebt wird. Die Idee dahinter ist eine Brücke zwischen den Generationen: Die DNA der 90er trifft auf die hypnotischen Grooves von heute, damit Oldschool- und New-School-Raver auf demselben Dancefloor feiern.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zwei Headliner von Weltformat

Auf dem Mainfloor spielt der Italiener Sam Paganini, der schon 1996 mit „Zoe" einen internationalen Erfolg feierte. Sein Track „Rave" brachte es auf mehr als 100 Millionen Streams, seine Sets beschreibt er selbst als „Sexy Groovy Dark Techno". An seiner Seite steht The Advent, das Soloprojekt des in London lebenden Cisco Ferreira. Für die Wiener Szene ist er kein Unbekannter, seine früheren Auftritte bei BIOSPHERE und den Gazometer-Raves sind bis heute in Erinnerung.

BIOSPHERE

BIOSPHERE war aber nie nur eine Geschichte internationaler Headliner. Mit Joro & Joabo kehren zwei Künstler zurück, die eng mit der österreichischen Ravekultur verbunden sind. Dazu kommen Elex Red von XXX Records und Tolaris, der für eine neue Generation steht. MC Mars und MC Spot führen als Masters of Ceremony durch die Nacht, eine eigene Intro-Show begleitet die Bionauten auf eine audiovisuelle Klangreise.

Während auf dem Mainfloor die Techno-Geschichte gefeiert wird, gehört der zweite Floor einer neuen Generation. Im Maschinenraum von FLUFFIG legen Anna Ullrich, Marø, Who is Ela¿ und Dorah auf, vier Handschriften zwischen Techno, Bounce und Hard Techno.

Der dritte Raum, das Cyberspace Artist Lab, geht bewusst über das klassische Clubformat hinaus. Beim DJ-Contest „First Break. Second Dance." bekommen neue Talente und Künstler früherer Generationen die Chance auf einen Auftritt.

Peter "Pitti" Herzfeld ist seit den 1990er-Jahren eng mit der Wiener Club- und Technokultur verbunden.

Seine ersten Erfahrungen in der Organisation und Promotion von Großevents sammelte er Mitte der 1990er-Jahre bei XXX Productions im Umfeld der großen Techno-Veranstaltungen im Wiener Gasometer. Dort war er zunächst für die Promotion verantwortlich. Ende der 1990er-Jahre prägte Pitti das ursprüngliche BIOSPHERE.

Fast drei Jahrzehnte später bringt Pitti Herzfeld BIOSPHERE gemeinsam mit einem neuen Team zurück, in dem die Ravehearts von damals schlagen. Dabei soll die Vergangenheit nicht einfach kopiert, sondern der Spirit der damaligen Ravekultur zeitgemäß neu interpretiert werden.

BIOSPHERE: The Techno Spirit of 1997 Freitag, 6. November 2026, 22:00 bis 06:00 Uhr

Club EXIL, Marktstraße 13, 2331 Vösendorf

Infos und Tickets: biosphere1997.com

Der Club EXIL liegt nur einen kurzen Weg außerhalb Wiens und ist mit der Badner Bahn oder dem Auto unkompliziert erreichbar. Los geht es um 22:00 Uhr, getanzt wird bis 06:00 Uhr.