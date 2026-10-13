i Die Raxalpe Scharfegger's Raxalpen Resort Gruseln & staunen Herbstferientipps für Familien Fünf Ausflugstipps in Niederösterreich machen die schulfreie Woche von der Rax bis zu den Dinos zum Erlebnis. Von Advertorial Heute 13.10.2026, 09:59 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom 26. Oktober bis 1. November haben Kinder und Teens im Osten Österreichs frei, und das heißt jede Menge Zeit für Abenteuer. Dafür muss niemand weit fahren, denn Niederösterreich bietet spannende Ausflugsziele, Naturerlebnisse und Halloween Highlights für die ganze Familie. Diese fünf Tipps bringen Abwechslung in die Ferienwoche.

Hoch hinaus mit der Rax-Seilbahn

Seit 100 Jahren verbindet die Rax-Seilbahn in den Wiener Alpen das Tal mit dem Rax-Plateau. Die erste Personen-Seilschwebebahn Österreichs überwindet in knapp acht Minuten rund 1.000 Höhenmeter. Oben wartet ein rund 34 Quadratkilometer großes Hochplateau mit vielen Wandermöglichkeiten und Aussichtspunkten. Besonders beliebt ist das "Törl" unterhalb des Ottohauses, das viele Gäste als Portal in eine andere Welt beschreiben. Ein Tipp für die Ferien ist die meditative Wanderung "Auf den Spuren deiner Naturkraft zu Samhain" am 31. Oktober. Sie führt drei Stunden lang durchs wilde Höllental und zur Siebenbrunnenwiese.

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Die Rax-Seilbahn feiert 100-jähriges Jubiläum. Scharfegger's Raxalpen Resort

Fossilien und Gruselspaß bei den TOP Ausflugszielen

Die 52 TOP Ausflugsziele Niederösterreichs tragen ein Qualitätssiegel und stehen für abwechslungsreiche Erlebnisse für Familien. Ein lohnendes Ziel ist die Fossilienwelt Korneuburg, wo das größte fossile Austernriff der Welt in einer beeindruckenden Multimedia Show zum Leben erwacht und in die Urzeit entführt. In den Kittenberger Erlebnisgärten dreht sich in den Herbstferien alles um Halloween. Es gibt Gruselbasteln, eine Kinder Gruseldisco und den spannenden Mythen Rundgang für Kinder ab 6 Jahren. Für Unterhaltung sorgen Zauberclown, BAKABU und Zauberin Bombastini. Das Highlight ist die große Kürbisschnitzerei am 30. Oktober.

Dinos, Alpakas und Kängurus

Auf Merlin’s Farm in der Family City erleben Kinder hautnah den Umgang mit Bauernhoftieren. Sie füttern Ziegen, Schafe, Alpakas, Kängurus oder Kaninchen, toben im großen Strohbereich und besuchen den Streichelzoo. Ponyreiten, Lagerfeuer und Grillen stehen ebenfalls auf dem Programm. Gleich nebenan warten T-Rex, Brachiosaurus und Co. Im Dinoland ist kürzlich eine neue Generation von Dinosauriern eingezogen, größer und detailreicher, mit Bewegungen und Soundeffekten. An mehreren Stationen können Kinder und Jugendliche die Welt der Urzeit spielerisch entdecken.

Ausflugs-Highlights in Niederösterreich hiller-communications

Zeitreise im "Fantastic Wonderland Terra Technica"

Das Terra Technica Museum beim Grenzübergang Kleinhaugsdorf hat sich neu erfunden. Aus dem weltweit größten Jukebox und Flippermuseum wurde das "Fantastic Wonderland Terra Technica". Auf 8.500 Quadratmetern und in sechs Sektoren geht es durch mehr als 140 Jahre Technik und Unterhaltungsgeschichte, mit rund 950 Jukeboxen, 250 Flipperautomaten, historischen Spielkonsolen und Oldtimern. Zu den Highlights zählen selbstspielende Klaviere, Orchestrions und das legendäre Batmobil aus dem Batman Film von 1989. In der "Pixel World" dreht sich alles um die Geschichte der Videospiele, viele Spiele lassen sich mit Tokens direkt ausprobieren.

FREEPORT Halloween Dominik Chu Huu

Happy Halloween bei FREEPORT

Im FREEPORT Fashion und Designer Outlet Center spukt es am Halloween Wochenende vom 31. Oktober bis 1. November. Beim Kinderschminken werden Kids und Teens zu Monstern, Hexen oder Vampiren, dazu gibt es Halloween Workshops, eine Fotowand und zahlreiche Gewinnspiele. Drei schaurige Halloween Figuren ziehen durch das Center und verteilen Süßigkeiten. Wer die Eltern zum Mitkommen überzeugt, findet außerdem 75 internationale Top Shops mit Discounts von bis zu 70 Prozent auf den regulären Verkaufspreis, dazu Sonntags und Feiertagsöffnung