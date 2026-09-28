i Klein, rot und süß – nach Proteinbombe sehen Goji-Beeren nun wirklich nicht aus. Unsplash/Tinky 小天 (Symbolbild) Veganes Superfood Diese Frucht besitzt fast so viel Eiweiß wie ein Ei Du willst mehr Eiweiß essen & greifst automatisch zu Eiern oder Proteinshakes? Dabei versteckt sich ausgerechnet im Obstregal ein Kandidat. Von Heute Life 28.09.2026, 11:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Wort Protein denken die meisten vermutlich zuerst an Eier, Fleisch, Topfen oder den obligatorischen Shake nach dem Fitnessstudio. Obst landet dagegen eher selten auf der Liste der Eiweißlieferanten. Doch ausgerechnet eine kleine rote Beere sorgt hier für eine Überraschung: Getrocknete Goji-Beeren bringen erstaunlich viel Protein mit.

Diese kleine Beere steckt voller Eiweiß

Proteine braucht unser Körper unter anderem zum Aufbau und Erhalt von Muskeln und anderem Körpergewebe. Da wir Eiweiß regelmäßig über die Nahrung aufnehmen müssen, lohnt es sich, unterschiedliche Quellen auf den Speiseplan zu bringen. Hier kommen Goji-Beeren ins Spiel: 100 Gramm getrocknete Goji-Beeren liefern je nach Produkt und Nährwertdaten ungefähr zwölf Gramm Eiweiß. Zum Vergleich: 100 Gramm Vollei kommen auf rund 13 Gramm.

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Damit liegen beide Lebensmittel beim Proteingehalt pro 100 Gramm tatsächlich überraschend nah beieinander. Vor allem für Menschen, die sich pflanzlich ernähren, können die Beeren deshalb eine zusätzliche Eiweißquelle sein.

Bevor du jetzt allerdings dein Frühstücksei gegen eine Handvoll Goji-Beeren tauschst: Die Zahlen lassen sich im Alltag nur bedingt miteinander vergleichen, denn 100 Gramm Ei sind ungefähr zwei mittelgroße Eier. Von getrockneten Goji-Beeren müsstest du dagegen tatsächlich 100 Gramm essen, um auf die genannten rund zwölf Gramm Protein zu kommen. Eine übliche Portion als Topping im Müsli ist deutlich kleiner – und liefert entsprechend wesentlich weniger Eiweiß.

Hinzu kommt: Getrocknete Früchte enthalten konzentrierten natürlichen Zucker und liefern einiges an Energie. Als Ersatz für klassische Proteinquellen eignen sich Goji-Beeren deshalb nur bedingt.

Mehr als nur Eiweiß

Trotzdem haben die kleinen roten Früchte ernährungsphysiologisch einiges zu bieten. Sie liefern neben Protein auch Ballaststoffe sowie verschiedene Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Durch das Trocknen unterscheiden sich ihre Nährwerte allerdings deutlich von jenen frischer Früchte.

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Als exotisches Wundermittel muss man sie deshalb nicht betrachten. Andere pflanzliche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Tofu, Nüsse oder Samen können ebenfalls wertvolle Proteinquellen sein – und sind teilweise wesentlich günstiger.