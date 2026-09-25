i Scharfe Premiere am Donaukanal: TABASCO® und Casa Schuk bringen Taco, Margarita und Nachos auf den Donnerstag. Paul Breuss Taco Thursday Casa Schuk überrascht Gäste mit scharfem Zuwachs Im Casa Schuk wird der Donnerstag zur Fiesta: Tacos, Margaritas und Tabasco sorgen vier Wochen lang für scharfe Abende. Von Heute Life 25.09.2026, 22:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wien bekommt einen neuen Afterwork-Termin: Im Casa Schuk am Donaukanal wird ab sofort donnerstags scharf aufgefahren. TABASCO und das mexikanische Street-Food-Lokal machen aus dem bekannten "Taco Tuesday" kurzerhand den "Taco Thursday".

Im Mittelpunkt steht eine limitierte Kreation: ein Grilled Chipotle Chicken Taco mit Tabasco Salsa Picante. Dazu gibt es eine Spicy Margarita mit Tabasco Sauce – eine Kombination, die für ordentlich Feuer auf der Karte sorgen soll.

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Nachos gibt’s obendrauf

Vier Wochen lang wird das Casa Schuk jeden Donnerstag zum Schauplatz der Aktion. Wer zwei Grilled Chipotle Chicken Tacos mit Tabasco Salsa Picante und zwei Spicy Margaritas mit Tabasco Sauce bestellt, bekommt eine Portion Nachos mit Guacamole gratis dazu.

Spicy Margarita mit Tabasco Sauce Paul Breuss

Auch abseits des limitierten Tacos können Gäste selbst nachschärfen: Die gesamte Tabasco Saucen Range steht zum Verfeinern der Gerichte bereit.

Scharfes Duo am Donaukanal

Hinter der Kooperation stehen Tabasco Brand und die Familie Molcho, die mit dem Casa Schuk mexikanisches Street-Food-Flair an den Donaukanal gebracht hat. Anlass für die Zusammenarbeit ist unter anderem der diesjährige Österreich-Launch der neuen Tabasco Salsa Picante.

Der offizielle Start der vierwöchigen Aktion erfolgte nach einem Kick-off-Event mit Gästen aus Medien, Szene und Food-Community. Dort wurden der neue Taco und die Spicy Margarita bereits verkostet.