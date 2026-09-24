Hier gibt es die beste Pizza der Welt

Pizza und Italien – für viele gehört das einfach zusammen. Doch ausgerechnet im großen Welt-Ranking der besten Pizzerien 2026 muss das Mutterland der Pizza den Spitzenplatz abgeben. Der Überraschungssieger des internationalen Portals "50 Top Pizza" heißt "Napoli on the Road". Die Pizzeria von Michele Pascarella schafft es auf Platz eins – und damit ausgerechnet eine Adresse in Großbritannien.
Dabei haben die Expertinnen und Experten jedoch nicht nur den Geschmack, sondern insgesamt sieben Bereiche berücksichtigt: Pizza, Qualität der Produkte, Service, Ambiente und Ausstattung, Wartezeit sowie das Angebot an Wein, Bier und anderen Getränken.
Das Konzept des Londoner Restaurants ist eine Liebeserklärung an Neapel, allerdings mit eigener Handschrift. Serviert wird luftiger, leichter Teig, dazu klassische neapolitanische Rezepte, saisonale Zutaten und kreative Kombinationen.
Die Idee dahinter: Tradition soll nicht einfach kopiert, sondern weiterentwickelt werden. Mittlerweile gibt es drei Standorte in London – in Chiswick, Richmond und Soho.
Auch der zweite Platz bleibt außerhalb Italiens: "Una Pizza Napoletana" in New York landet auf dem Podest. Hinter der Pizzeria steht Anthony Mangieri, der seit rund 30 Jahren eine radikale Pizza-Philosophie verfolgt: möglichst wenig Ablenkung, dafür maximale Konzentration auf Teig und Zutaten.
Die Auswahl ist bewusst klein. Im Mittelpunkt stehen ein besonders luftiger Teig sowie hochwertige Tomaten und weitere sorgfältig ausgewählte Produkte.
Erst auf Rang drei folgt eine italienische Adresse: "Confine" in Mailand verbindet Pizza mit einem deutlich aufwendigeren Restaurant-Erlebnis. Francesco Capece setzt auf kreative Kreationen, ein stilvolles Ambiente und Degustationsmenüs. Je nach Variante werden vier, fünf oder sechs verschiedene Pizzastücke serviert.
Dabei darf es auch einmal ungewöhnlicher werden: Neben klassischen Varianten stehen frittierte und gebackene Pizzen, kleine Pfannenpizzen und Signature-Kreationen auf der Karte. Dazu kommt eine für eine Pizzeria ungewöhnlich umfangreiche Auswahl an Wein, Champagner und Bier.
Während keine einzige Pizzeria aus Österreich in dem Ranking vorkommt, schafft aus unserem Nachbarland Deutschland zumindest eine Adresse den Sprung in die Top 50.
Auf Platz 33 landet "Pizza Zulu" in Fürth. Die Pizzeria setzt auf eine lockere, familiäre Atmosphäre und neapolitanisch inspirierte Pizza, jedoch auch auf einen kuriosen Belag, wie bei der weißen Pizza mit Wurst und Pommes.
Ganz geschlagen geben muss sich Italien damit keineswegs. 13 italienische Pizzerien schaffen es in die weltweiten Top 50 – mehr als aus jedem anderen Land. Besonders stark vertreten sind Caserta und Neapel. Beide Städte kommen auf jeweils drei Plätze im Ranking.
Wer also auf Pizza-Reise gehen möchte, hat damit gleich mehrere heiße Adressen in Italien zur Auswahl.