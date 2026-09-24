i Das Welt-Ranking 2026 sorgt für eine Überraschung: Die beste Pizzeria steht laut "50 Top Pizza" in London. Napoli on the Road Nicht in Italien Hier gibt es die beste Pizza der Welt Italien gilt als Pizza-Nation Nummer eins. Doch laut "50 Top Pizza" gibt es dort nicht die beste Pizza. Umso überraschender sind Platz 1 und 2. Von Heute Life 24.09.2026, 16:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Pizza und Italien – für viele gehört das einfach zusammen. Doch ausgerechnet im großen Welt-Ranking der besten Pizzerien 2026 muss das Mutterland der Pizza den Spitzenplatz abgeben. Der Überraschungssieger des internationalen Portals "50 Top Pizza" heißt "Napoli on the Road". Die Pizzeria von Michele Pascarella schafft es auf Platz eins – und damit ausgerechnet eine Adresse in Großbritannien.

Dabei haben die Expertinnen und Experten jedoch nicht nur den Geschmack, sondern insgesamt sieben Bereiche berücksichtigt: Pizza, Qualität der Produkte, Service, Ambiente und Ausstattung, Wartezeit sowie das Angebot an Wein, Bier und anderen Getränken.

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London schlägt die Pizza-Nation Italien

Das Konzept des Londoner Restaurants ist eine Liebeserklärung an Neapel, allerdings mit eigener Handschrift. Serviert wird luftiger, leichter Teig, dazu klassische neapolitanische Rezepte, saisonale Zutaten und kreative Kombinationen.

Die Idee dahinter: Tradition soll nicht einfach kopiert, sondern weiterentwickelt werden. Mittlerweile gibt es drei Standorte in London – in Chiswick, Richmond und Soho.

Platz zwei geht nach New York

Auch der zweite Platz bleibt außerhalb Italiens: "Una Pizza Napoletana" in New York landet auf dem Podest. Hinter der Pizzeria steht Anthony Mangieri, der seit rund 30 Jahren eine radikale Pizza-Philosophie verfolgt: möglichst wenig Ablenkung, dafür maximale Konzentration auf Teig und Zutaten.

Die Auswahl ist bewusst klein. Im Mittelpunkt stehen ein besonders luftiger Teig sowie hochwertige Tomaten und weitere sorgfältig ausgewählte Produkte.

Italien schafft es trotzdem aufs Podest

Erst auf Rang drei folgt eine italienische Adresse: "Confine" in Mailand verbindet Pizza mit einem deutlich aufwendigeren Restaurant-Erlebnis. Francesco Capece setzt auf kreative Kreationen, ein stilvolles Ambiente und Degustationsmenüs. Je nach Variante werden vier, fünf oder sechs verschiedene Pizzastücke serviert.

Dabei darf es auch einmal ungewöhnlicher werden: Neben klassischen Varianten stehen frittierte und gebackene Pizzen, kleine Pfannenpizzen und Signature-Kreationen auf der Karte. Dazu kommt eine für eine Pizzeria ungewöhnlich umfangreiche Auswahl an Wein, Champagner und Bier.

Österreich nicht unter den Top 50

Während keine einzige Pizzeria aus Österreich in dem Ranking vorkommt, schafft aus unserem Nachbarland Deutschland zumindest eine Adresse den Sprung in die Top 50.

Auf Platz 33 landet "Pizza Zulu" in Fürth. Die Pizzeria setzt auf eine lockere, familiäre Atmosphäre und neapolitanisch inspirierte Pizza, jedoch auch auf einen kuriosen Belag, wie bei der weißen Pizza mit Wurst und Pommes.

Die Top 50 im Überblick: Napoli on the Road – London, Großbritannien

Una Pizza Napoletana – New York, USA

Confine – Mailand, Italien

I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Italien

Seu Pizza Illuminati – Rom, Italien

Pizzeria Sei – Los Angeles, USA

Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco, USA

Leggera Pizza Napoletana – São Paulo, Brasilien

RistoPizza by Napoli sta ca’ – Tokio, Japan

Baldoria – Madrid, Spanien

The Pizza Bar on 38th – Tokio, Japan

Razza – Jersey City, USA

Allería – Providencia, Chile

Palazzo Petrucci Pizzeria – Neapel, Italien

I Tigli – San Bonifacio, Italien

50 Kalò – Neapel, Italien

Avenida Calò – Rom, Italien

Fiata – Hongkong, China

gigi’s – Sydney, Australien

Pizzardi Artigianale – Bogotá, Kolumbien

QT Pizza Bar – São Paulo, Brasilien

Dry Milano – Mailand, Italien

Cambia-Menti – Caserta, Italien

Sasà Martucci – Caserta, Italien

BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido, Italien

IMperfetto – Puteaux, Frankreich

50 Kalò – London, Großbritannien

Ti Amo – Adrogué, Argentinien

La Clásica – San Salvador, El Salvador

Truly Pizza – Dana Point, USA

I Masanielli – Francesco Martucci – Miami, USA

Spacca Napoli – Seoul, Südkorea

Sartoria Panatieri – Barcelona, Spanien

Don Antonio – New York, USA

Crosta – Makati, Philippinen

Jay’s – Kenmore, USA

Pizza Zulu – Fürth, Deutschland

Massilia – Bangkok, Thailand

Ribalta – New York, USA

Robert’s – Chicago, USA

nNea – Amsterdam, Niederlande

Flama – Miraflores, Peru

Leña – Cleveland, USA

Sapori Italiani U Taliana – Bratislava, Slowakei

La Cascina dei Sapori – Rezzato, Italien

A Pizza da Mooca – São Paulo, Brasilien

SHOP225 – Melbourne, Australien

La Notizia – Neapel, Italien

Ken’s Artisan Pizza – Portland, USA

Pizzeria Braceria CESARI!! – Nagoya, Japan

Italien bleibt das Pizza-Land

Ganz geschlagen geben muss sich Italien damit keineswegs. 13 italienische Pizzerien schaffen es in die weltweiten Top 50 – mehr als aus jedem anderen Land. Besonders stark vertreten sind Caserta und Neapel. Beide Städte kommen auf jeweils drei Plätze im Ranking.

Wer also auf Pizza-Reise gehen möchte, hat damit gleich mehrere heiße Adressen in Italien zur Auswahl.